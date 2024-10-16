عمل فني من صنع روبوت للبيع في مزاد لندني

أعلنت دار "سوذبيز" للمزادات عزمها طرح عمل فني أنجزه بتقنية الذكاء الاصطناعي روبوت يسمى "آي-دا" Ai-Da، في مزاد علني في نوفمبر، في سابقة من نوعها.

هذا الرسم الذي أنجزه الروبوت الفنان والذي يصوّر أحد آباء الحوسبة الحديثة، عالم الرياضيات الإنكليزي آلان تورينغ، يشكّل إحدى القطع المعروضة في هذا المزاد الإلكتروني الواقع عند "تقاطع الفن والتكنولوجيا"، والذي يقام في الفترة من 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتُقدّر قيمة هذه اللوحة التي تحمل اسم "A.I. God" ("إله الذكاء الاصطناعي) بسعر يتراوح بين 100 ألف و150 ألف جنيه إسترليني (130 ألف دولار إلى 195 ألفا)، بحسب مصممي "آي-دا".

يُعدّ هذا الروبوت الواقعي للغاية من أكثر الروبوتات تقدما في العالم. ولديه أذرع إلكترونية لكنّ وجهه، المُحاط بشعر مستعار بني، يمنحه تشابها كبيرا مع الإنسان.

وصُنع الروبوت عام 2019 من جانب فريق بقيادة إيدان ميلر، وهو صاحب معارض فنية ومؤسس "اي-دا روبوت ستوديو" Ai-Da Robot Studio، مع متخصصين في الذكاء الاصطناعي في جامعتي أكسفورد وبرمنغهام في إنكلترا. واسمه مستوحى من آدا لوفليس، أول مبرمجة في التاريخ.

هذا الفنان الآلي، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء لوحات أو منحوتات، لديه كاميرات في عينيه ويديه الإلكترونية. وهو يتحرك ويعبّر عن نفسه بشكل مستقل، من دون تدخل بشري.

وقال الروبوت في تصريحات أوردها بيان "من خلال أعمالي لآلان تورينغ، أحيي ذكرى إنجازاته ومساهماته في تطوير الحوسبة والذكاء الاصطناعي".

هذه الصورة، وهي عبارة عن وجه غير منظم بألوان داكنة، تحيل بشكل واضح إلى مخاوف آلان تورينغ في ما يتعلق باستخدام هذه التكنولوجيا، و"تستمر في التساؤل عن المدى الذي ستأخذنا إليه قوة الذكاء الاصطناعي"، وفق ما أكد مبتكر الروبوت "اي-دا" أيدان ميلر.

وقد عُرضت أعمال للروبوت "اي-دا" سابقا في بينالي البندقية، وفي متحف التصميم في لندن، وفي أهرامات الجيزة في مصر وفي الأمم المتحدة. كما ألقى الروبوت خطابا أمام مجلس اللوردات في عام 2022.

وستُباع أعمال أخرى تطرح تساؤلات في شأن دور الذكاء الاصطناعي وتعريف الإبداع الفني خلال هذا الأسبوع من المزادات عبر الإنترنت.