"كرات سوداء غامضة" تغلق شاطئ كوجي الأسترالي

في أعقاب ظهور كرات "سوداء غامضة"، أعلن مسؤولون محليون إغلاق شاطئ شهير في شرقي مدينة سيدني الأسترالية حتى إشعار خر.

وبحسب بيان صادر عن مجلس مدينة راندويك، قام رجال الإنقاذ بتنظيف شاطئ كوجي، الذي يحظى بشعبية بين الرحالة، بعد ظهور "حطام غامض أسود اللون على شكل كرات جرفتها المياه على طول الشاطئ".

وأضاف البيان: "في هذه المرحلة، من غير المعروف ما هي المادة، ومع ذلك، قد تكون "كرات القطران" التي تتشكل عندما يتلامس الزيت مع الحطام والماء، وعادة ما تكون نتيجة لانسكابات النفط أو تسربه".