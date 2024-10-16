التحقيق مع طيار غضب من مساعدته فحبسها في مرحاض الطائرة

في واقعة غريبة، أوقفت شركة الطيران الوطنية في سريلانكا طيّارا عن العمل، بعدما أقفل الباب على مساعدته في المرحاض، خلال رحلة من سيدني إلى كولومبو، حسب ما أعلن مسؤولون.

وأوضح مصدر في شركة الطيران، أن الطيّار تشاجر مع مساعدته بسبب دخولها إلى المرحاض من دون أن تؤمّن بديلا عنها في قمرة القيادة، تماشيا مع الإجراءات المتبعة.

وأشارت الخطوط الجوية السريلانكية في بيان، إلى أن "شركة الطيران تتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية، وقد مُنع الطيّار من ممارسة عمله في انتظار نتيجة التحقيق (معه)".