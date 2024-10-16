88 خريجاً ينضمون إلى «حماة التراث» في الإمارات

احتفى معهد الشارقة للتراث بتخريج دفعة جديدة من طلبة برنامج الدبلومات المهنية، خلال حفل نُظّم في مقر مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد.

وسلم رئيس المعهد الدكتور عبدالعزيز المسلّم شهادات التخرج لـ88 طالباً وطالبة، تعبيراً عن تقدير المعهد لجهودهم وتفانيهم خلال سنوات الدراسة، والتزامه بدعم الأجيال في مسيرتهم التعليمية والمهنية.

وقال الدكتور المسلم، للخريجين خلال الحفل، إن «هذا اليوم يُمثل تتويجاً لمسيرة طويلة من التعلّم والعطاء والجهد المتواصل، حيث لا يتخرج الطلاب بشهادات فقط، بل يحملون رسالة عظيمة للحفاظ على التراث الغني والهوية الثقافية التي تمثل عمق وجودنا وأصالة تاريخنا». وأشاد بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «الذي يعد الداعم الأول لكل ما يتعلق بالثقافة والفكر والعلم والتراث في الإمارة. فجهود سموه المتواصلة جعلت من الشارقة نموذجاً عالمياً في مجال الحفاظ على التراث، مؤمناً بأن الحفاظ على تراثنا هو حفاظ على هويتنا وإنسانيتنا».

وأشار الدكتور المسلم إلى أن خريجي المعهد هم الأساس الذي سيقوم عليه مستقبل حفظ التراث، مشدداً على أهمية مواصلة التعلم والتطوير في مواجهة التحديات العالمية المتغيرة.

من جانبه، قال مدير الإدارة الأكاديمية بمعهد الشارقة للتراث، الدكتور خالد الشحي: «لقد عمل المعهد على مدى سنوات طويلة على وضع الأطر العلمية للسياسات التعليمية المتعلقة بالتراث الثقافي، وفق أحدث المناهج المعاصرة، ونحن اليوم نحتفل بتخريج جيل جديد من الطلبة الذين بذلوا جهوداً مضنية في سبيل العلم واكتساب المعرفة التراثية، لصون هويتنا ونقلها للأجيال المقبلة، ليكونوا مصدر إلهام لتعزيز الوعي بأهمية التراث وضمان استمراره». وأضاف «معهد الشارقة للتراث يعزز التزامه الراسخ بمواصلة تطوير المناهج التعليمية والإسهام في تمكين دور التراث في بناء الهوية الوطنية، والحفاظ على الموروث الثقافي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من روح الإمارات».

كما أعلن معهد الشارقة للتراث عن أن بدء الدراسة بالمؤهلات الوطنية عند المستوى الخامس سيبدأ في 21 الجاري، إضافة إلى أن العمل جارٍ على تطوير هذه المؤهلات إلى دبلومات معتمدة من وزارة التربية والتعليم على المستوى الاتحادي، بما يسهم في تعزيز موقع دولة الإمارات كمنارة للتراث الثقافي والتعليم المتخصص في هذا المجال.

وسيطرح المعهد عدداً من البرامج التعليمية خلال العام الدراسي 2024-2025، والتي تشمل برنامج التراث العمراني، وبرنامج الصقارة، وبرنامج السياحة التراثية، لتكون معتمدة تُطرح على مستوى الشارقة، وتهدف إلى تعزيز الوعي التراثي، وتمكين الطلبة من التخصص في مجالات ذات أهمية تراثية ووطنية.

يشار إلى أن الإدارة الأكاديمية بمعهد الشارقة للتراث تعمل على تقديم برامج تعليمية هادفة وأنشطة تدريبية متنوّعة، تهدف إلى تزويد الدارسين والمتدربين بالمعارف العلمية والمهارات التطبيقية والأكاديمية المتقدمة في مجال التراث الثقافي.

عبدالعزيز المسلم:

. الطلبة لا يتخرجون بشهادات فقط، بل يحملون رسالة للحفاظ على التراث الغني والهوية الثقافية التي تمثل أصالة تاريخنا.