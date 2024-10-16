صندوق الوطن يطلق «كأس التخيل والإبداع»

كشف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، عن أن الصندوق سيكون الراعي الرسمي في الإمارات للمسابقة الدولية التي تنظمها شركة مايكروسوفت في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، للشباب في مختلف دول العالم، مضيفاً أن رعاية الصندوق لهذه المسابقة العالمية، التي تنطلق تحت عنوان «كأس التخيل والإبداع في الإمارات» هي جزء من برنامج مهم من عمل الصندوق، وهو «مبتكر الذكاء الاصطناعي»، الذي يهدف إلى العمل مع طلبة المدارس والجامعات، من أجل تمكينهم من الاستخدام الجيد لهذه التقنيات، وإعدادهم في الوقت نفسه للمواطنة الصالحة، وتعميق ثقتهم بأنفسهم، وقدرتهم على الإسهام الفاعل في مسيرة مجتمعهم وعالمهم.

جاء ذلك خلال كلمة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، في بداية جلسات إطلاق برنامج مبتكر الذكاء الاصطناعي، ومسابقة «كأس التخيل والإبداع» لطلاب المدارس والجامعات، بحضور المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، زكي أنور نسيبة، وعدد من رؤساء الجامعات الإماراتية، وأصحاب تجارب رائدة في الذكاء الاصطناعي.

وعلى هامش إطلاق المسابقة، افتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، معرض AI Innovations & Applications، وأثنى على التجارب والأفكار المبتكرة في الذكاء الاصطناعي التي ضمها، والتي تصلح كمشاريع مستقبلية يمكن أن يستفيد منها شباب الوطن.

وقال إن «الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي إنما هو استجابة طبيعية لالتزام دولتنا بالأخذ بأحدث ما وصل إليه العالم من تقنيات وممارسات لنبدع فيها ونطورها، ونكون دائماً نموذجاً وقدوة في حُسن استخداماتها على مستوى العالم كله».

وأوضح أن مسابقة «كأس التخيل والإبداع» تركز على إمكانات الذكاء الاصطناعي الضخمة، وما قد يترتب عليها من تغيرات إيجابية في العالم، بما في ذلك إمكاناتها المهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، وإحداث التحول المجتمعي نحو الأفضل، ومواجهة تحديات الصحة والتعليم والتغير المناخي، وتحقيق الاستدامة، ومساعدة أصحاب الهمم، والحفاظ على الهوية، وتنمية الثقافة والتراث.

وتابع «هذا يجعلنا أكثر التزاماً بإطلاق المبادرات التي تهتم بهذا المجال، ولعل (كأس التخيل والإبداع) تركز على كل هذه الجوانب، إضافة إلى الاهتمام بالجوانب الأخلاقية في استخدامات هذه التقنيات، وكذلك ضرورة الالتفات إلى المخاطر المحتملة، والحاجة إلى بناء قدرات الأفراد والمجتمعات على مواجهتها، والتعامل معها بحكمة وكفاءة».

ولفت إلى أن «رعاية صندوق الوطن لهذه المسابقة العالمية في الإمارات تجسيد واقعي لرسالة الصندوق في تنمية قدرات الشباب على التعامل مع كل التقنيات المتاحة، وتشجيعهم على تطويعها والإفادة منها، واستخداماتها في كل مناحي الحياة، كما تعد هذه الرعاية تعبيراً عن حرص الصندوق على العمل مع المدارس والجامعات، في جهد مشترك، يدفع مسيرة الإبداع والابتكار في الدولة خطوات إلى الأمام، ويسهم في مواكبة كل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة في التقنيات».

وكرّم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 22 من طلبة الجامعات والخريجين والمتميزين في مجال الذكاء الاصطناعي، وعدداً من الخبراء أصحاب المنجزات.

كما كرّم علي حميد اللوغاني، وهو أصغر مخترع إماراتي حصل على وسام القيادة من المعرض الدولي للاختراعات بلندن، متفوقاً على 285 مخترعاً من العالم.

على قدر التوقعات

دعا الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، الطلبة إلى المشاركة في مسابقة «كأس التخيل والإبداع»، مشيراً إلى أهمية أن تكون إسهاماتهم على قدر توقعات الإمارات منهم، وأن يكونوا مثالاً للانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

. 22 من طلبة الجامعات والخريجين والمتميزين في الذكاء الاصطناعي، تم تكريمهم.