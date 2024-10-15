غسّالات في المدرسة.. لتشجيع الطلبة على الحضور بديترويت

ابتدعت مجموعة من المدارس الأميركية خطة فريدة لزيادة أعداد الحضور إلى المدرسة بنصبها غسالات ومجففات ملابس لخدمة الزوار والطلاب معاً.

وقالت محطة WXYZ إن منطقة تجمع مدارس ديترويت العامة وضعت غسالات ومجففات جديدة تماماً في جميع مدارسها بمحاولة للمساعدة في زيادة أعداد الحضور.

وعلقت والدة أحد الطلاب، ميلانيا ويليس، على ذلك قائلة «أتيحت لي الفرصة للحضور إلى المدرسة وغسل ملابس ابني». وتعمل المرأة كحارسة في المدرسة أيضاً، وتقول إن ذلك يساعدها على توفير الوقت، لكنه أيضاً يشكل عامل مساعدة لآخرين. وأضافت «إنها فرصة جيدة لكل طالب.. فالحصول على ملابس نظيفة دون تكلفة هي خطوة صغيرة نحو قضية أكبر».

بدوره، أبدى مدير المدرسة براينت تيبتون سعادته بالمعدات الجديدة. وقال «نحن نطعمهم ونلبسهم، فلماذا لا نساعدهم في غسل ملابسهم؟».

وتُظهر المعلومات الجديدة من بيانات مدرسة ميشيغان يوم الجمعة أن نسبة الطلاب الغائبين بشكل مزمن في تلك المنطقة انخفضت قليلاً، وارتفعت نسب الحضور.