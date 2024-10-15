مفاجأة من الصين.. أكبر توربين رياح بحري في العالم

فاجأت شركة «دونغ فانغ» إلكتريك كورب الصينية قطاع طاقة الرياح البحرية، بإعلانها بناء أكبر توربين رياح بحري لإنتاج الكهرباء في العالم.

وقالت الشركة إنها أنتجت السبت الماضي توربين رياح بحرياً بقدرة 26 ميغاواط، وهو ما يزيد 31% على أقوى توربين سبق إنتاجه وكان بقدرة 18 ميغاواط. كما تزيد قوته على أكبر التوربينات التي كشف عن خطط إنتاجها، لكن لم يتم إنتاجها بعد بحسب بيانات خدمة بلومبيرغ لأنباء تمويل الطاقة الجديدة (بلومبيرغ إن.إي.إف).

وأشارت الوكالة إلى أن شركات التصنيع تسعى إلى زيادة قدرة التوربينات البحرية لخفض الكلفة من خلال إنتاج كميات أكبر من الكهرباء باستخدام عدد أقل من الوحدات، مضيفة أن الشركات مازالت تحتاج إلى خفض الأسعار لأن كلفة تكنولوجيا طاقة الرياح مازالت أعلى من تكنولوجيا إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري، مثل الفحم في أغلب مناطق العالم.