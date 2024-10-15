155 متسابقاً يتنافسون على جوائز العسل في «ليوا للتمور»

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ومزاد ليوا للتمور، أول من أمس، عن أسماء الفائزين في «مزاينة الدباس» و«مسابقة العسل السائل»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة، التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث في مدينة زايد بمنطقة الظفرة حتى 20 الجاري.

وتوج المدير التنفيذي لقطاع شؤون المواطنين في ديوان ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، سعيد سالم المزروعي، ومدير إدارة التخطيط والمشاريع في الهيئة، عبيد خلفان المزروعي، الفائزين.

وفي مسابقة العسل السائل (شوط مفتوح) التي سُلمت مشاركاتها في اليوم الأول من المهرجان، وشارك فيها 155 متسابقاً، حل في المركز الأول عبدالله بيان الغازي، وفي المركز الثاني محمد سليمان سعيد الشكيلي، وفي المركز الثالث مناحل خالد الأبيض، وفي المركز الرابع تركي ناصر راشد الشبانات، وفي المركز الخامس عبدالله راشد الشريمي.

وخصصت اللجنة المنظمة 10 جوائز للفائزين بالمسابقة بـ95 ألف درهم.

وحصل على المركز الأول في مزاينة الدباس: خليفة سهيل علي ربيع المزروعي، وحل في المركز الثاني طلال عبدالله حمد ناصر المزروعي، وفي المركز الثالث فاطمة عبيد جمعة المزروعي وأبناؤها، وجاء في المركز الرابع ورثة صياح سالم طماش المنصوري، وفي المركز الخامس خميس عيسى فارس المزروعي.

وتم تخصيص 10 جوائز للفائزين بقيمة 280 ألف درهم، يحصل منها الفائز الأول على 75 ألفاً، والثاني على 50 ألفاً، والثالث 40 ألف درهم.

ويسهم مختبر الفحص المركزي التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، في فحص أصناف العسل المشاركة بالمهرجان، ويوفر خدمات التحليل الكيميائي لعينات العسل في المسابقات التي تهدف إلى تحفيز الإنتاج المحلي من العسل ودعم المنتجين، وذلك بالتحقق من مطابقة العينات لمعايير الجودة المطلوبة، ولشروط المسابقة بخلو العسل من العيوب والشوائب ومن التبلور، وقياس مدى تجانسه ولونه الطبيعي.

وقال المدير التنفيذي للمختبر، المهندس عبدالله حسن المعيني، عن مشاركتهم للمرة الثانية في مهرجان ومزاد ليوا للتمور، إن «طبيعة مشاركتهم تتمثل في دعم المهرجان عبر خدمات الفحص التي يوفرها مختبر الفحص المركزي لمسابقات العسل، إضافة إلى الإسهام في توعية الجمهور بأهمية خدمات الفحص التي تقدمها حكومة أبوظبي للتحقق من مطابقة جميع المنتجات الغذائية المتداولة في أسواق الإمارة للمواصفات والمعايير المعتمدة في الدولة».

ويواصل المهرجان فعالياته المتنوّعة بمشاركة جهات حكومية وخاصة، بأجنحة تقدّم برامج تفاعلية ومنصات توعوية للمزارعين والزوّار عبر برامج يومية.