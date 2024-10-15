مهرجان دبي للمفروشات.. فرصة لتجديد أجواء المنازل

تتواصل فعاليات الدورة السادسة من مهرجان دبي للمفروشات، أكبر احتفال في المدينة بالتصميم المنزلي، مقدمة مجموعة من التخفيضات والتجارب الجديدة لـ17 يوماً حتى 27 الجاري.

وتمنح الدورة السادسة من المهرجان الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، سكان دبي وضيوفها الفرصة لاستكشاف إبداعات التصميم المنزلي، والحصول على أرقى المفروشات مع الاستمتاع بتخفيضات كبيرة، علاوة على فرصة الفوز بجوائز، من بينها شقة جديدة، وتجديد ديكور المنزل بالكامل، وغيرها الكثير.

وأكدت المؤسسة أن المهرجان يعد الوجهة المثالية لعشاق الديكور المنزلي لاكتشاف أحدث التصميمات وتجديد مساحة المعيشة الخاصة بهم، والارتقاء بمستوى ديكورات منازلهم، والاختيار من بين مجموعة من العلامات العالمية والمحلية الشهيرة، والاطلاع على أحدث التوجهات، وإضفاء لمسة على أي مساحة معيشة بأفضل الأسعار.

وقال نائب الرئيس المساعد في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس: «تلتزم المؤسسة بتقديم مهرجانات وفعاليات تسعد سكان المدينة وزوارها من خلال مجموعة من الأنشطة الممتعة على مدار العام. وتعكس الدورة السادسة من مهرجان دبي للمفروشات أهمية تسريع نمو قطاع تجزئة الأدوات والمفروشات المنزلية في دبي، وترسيخ مكانة المدينة كوجهة رائدة للتصميم والابتكار».

وأضاف «يوفر المهرجان لسكان دبي وزوارها الفرصة لتجديد أجواء منازلهم، والارتقاء بمساحة المعيشة الخاصة بهم، من خلال تقديم أفضل العروض على مستوى العام، وفرص الفوز بجوائز، وعرض أحدث توجهات التصميم، وتسليط الضوء على مشهد الأثاث والمفروشات المنزلية النابض بالحياة في المدينة، وتقديم تجربة تسوق مثالية للجميع».

وأشار فراس إلى أنه مع دخول موسم الشتاء والاستعداد للاحتفال بالعديد من المناسبات الخاصة، يعد هذا الوقت مثالياً ليستمتع السكان والزوار بفعاليات مهرجان دبي للمفروشات، والحصول على أرقى الديكورات وقطع المفروشات بأفضل الأسعار.

ويمكن للمتسوقين الارتقاء بمساحات معيشتهم، وتحويل منازل أحلامهم إلى حقيقة مع تخفيضات تصل إلى 75% في أكثر من 80 علامة رائدة محلية ودولية خلال مهرجان دبي للمفروشات.

ويقدم مهرجان دبي للمفروشات في دورته الحالية العديد من فرص الفوز بجوائز كبرى. وسيفوز أحد سعداء الحظ بشقة جديدة كلياً مع بنك دبي الإسلامي و«فيزا». وللدخول في السحب، يحتاج المتسوقون إلى إنفاق 500 درهم من خلال بطاقة فيزا في أحد المتاجر المشاركة.

نصائح الخبراء

يتضمن مهرجان دبي للمفروشات برنامجاً مكثفاً من ورش العمل المفيدة التي تدعو الجميع إلى الانطلاق في رحلة لاستكشاف أحدث توجهات التصميم الداخلي والديكور حول ممارسات Feng Shui، وترتيب Vastu، للمساعدة في تحويل المنازل إلى مساحات هادئة وأنيقة.

وسيتم عرض مجموعة من قطع الأثاث والديكور في مساحات مخصصة ومصممة خصيصاً لإلهام المتسوقين في سوق التنين. وتلبي ورش العمل احتياجات الباحثين عن أفكار جديدة لمساحة المعيشة الخاصة بهم، وتقدم رؤية إبداعية لكل منزل.

محمد فراس:

. المهرجان يسهم في ترسيخ مكانة المدينة كوجهة رائدة للتصميم والابتكار.

. 80 علامة محلية ودولية مشاركة في العروض.

. 27 الجاري، تختتم الدورة السادسة للمهرجان.