مصر.. حلق شعر زوجته وسط الشارع بسبب "تيك توك".. "صورة"

أقدم زوج مصري على قص شعر زوجته وسط الشارع أمام المارة بسبب تطبيق "تيك توك".

وقالت صحيفة المصري اليوم أن الزوج "يعمل حداد ويبلغ من العمر 40 عاماً"، قام بسحب زوجته "38 عاماً"، إلى الشارع وهم محاطين بحشد من الجيران الذين وقفوا في ذهول وصمت، بينما أبرحها زوجها ضرباً، ثم أمسك الزوج بمقص، وبدأ في قص شعرها على مرأى ومسمع من الجميع.

وأصاب الزوج زوجته بجروح مُتفرقة بجسمها، بسبب استخدامه سلاحا أبيض.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمشاهد الزوج وهو يمارس العنف على زوجته لأنها رفضت سماع أوامره ولم تستجب لتحذيراته، بعدم فتح بث مُباشر على تطبيق "تيك توك" والظهور بشعرها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على الزوج بعد أن انتشر الفيديو بشكل واسع عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، مرفقا بمُطالبات بسرعة مُحاسبة الرجل على جريمته.

وبمواجهة المُتهم الذي يقطن بأحد الأحياء الشعبية التابع لقسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة المصرية، اعترف بارتكاب الواقعة، بعد خلاف نشب مع زوجته، بعد أن قام بتحذيرها مراراً من نشر مقاطع الفيديو على "تيك توك"، حيث أنه وعلى حد قوله خلال التحقيقات، لم يتقبل فكرة أن زوجته المحجبة، تظهر بشكل علني في تلك المقاطع، حيث كان يرى في ذلك إهانة لكرامته وتحديا صارخا لسلطته في المنزل، وبينما كانت الزوجة ترى في تلك المقاطع وسيلة للتعبير أو حتى للترفيه، كان الزوج يرى فيها خيانة لقيمه وأوامره.