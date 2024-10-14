عمره 90 عاماً .. "جورجيو أرماني" صاحب البراند الشهيرة يخطط للتقاعد

قال جورجيو أرماني مؤسس العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة التي تحمل اسمه خلال مقابلة نشرت قبل يومين إنه يعتزم التقاعد في غضون عامين أو ثلاثة من الآن.

ويبلغ أرماني من العمر 90 عاماً، ولم يفصح حتى الآن عن خطط خلافته في الشركة التي أسسها في 1975 ولا يزال يسيطر عليها بقوة.

وذكر أرماني لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "لا يزال بإمكاني منح نفسي عامين أو ثلاثة رئيساً للشركة. ليس أكثر من ذلك، سيكون الأمر سلبياً".

وقال أرماني إنه يمضي ليالي= مرهقة يحلم فيها بمستقبل "لن يتعين علي فيه أن أكون من يقول نعم أو لا".

وأضاف أنه تلقى محاولات تواصل "أكثر إلحاحاً بعض الشيء" من مستثمرين محتملين خارجيين في شركته، "لكن في الوقت الحالي، لا أرى أي فرص".

وقال أرماني خلال المقابلة مع "كورييري ديلا سيرا" إنه "وضع نوعاً ما من الأساس أو المشروع أو النظام" لإدارة المرحلة التالية له، من دون أن يخوض في تفاصيل.