رجل إطفاء أمريكي يشعل خمس حرائق قبل أن يتم القبض عليه

قبض على أحد رجال الإطفاء للاشتباه في إشعاله خمسة حرائق غابات منفصلة في ولاية كاليفورنيا خلال أسابيع الصيف الستة الماضية.

وتم القبض على مهندس أجهزة الإطفاء، روبرت هيرنانديز، 38 عامًا، من قبل ضباط الشرطة في منظومة كال فاير لمكافحة الحرائق في مقاطعة ميندوسينو، كاليفورنيا، للاشتباه في "إشعال حريق متعمد في أرض غابات"، وفقًا لبيان صحفي من الوكالة.

وقال مدير ورئيس الإطفاء جو تايلر في بيان صحافي نقلته "سي أن أن" : "لقد شعرت بالفزع عندما علمت أن أحد موظفينا ينتهك ثقة الجمهور ويحاول تشويه العمل الدؤوب لـ 12000 امرأة ورجل في كال فاير"، مشيرًا إلى أن هيرنانديز مشتبه به في إشعال خمس حرائق منفصلة عن عمد، أثناء الفترة بين 15 أغسطس و14 سبتمبر.

وقالت إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا إن الإجراءات السريعة التي اتخذها السكان وفرق إخماد الحرائق أبقت الأضرار الناجمة عن تلك الحرائق ضئيلة، حيث أحرقت الحرائق مجتمعة فدانًا واحدًا فقط من الأرض. ويواجه هيرنانديز خمس تهم بالحرق العمد لأراضي الغابات وهو محتجز بكفالة قدرها 2 مليون دولار، وفقًا لسجلات سجن مقاطعة سونوما.

وأشار المجلس الوطني للمتطوعين لمكافحة الحرائق إلى عدم وجود نظام وطني لجمع البيانات لقضايا الحرق العمد من قبل رجال الإطفاء، وفقًا لتقرير صدر عام 2016. حيث "يشير مسح للمقالات الإخبارية إلى أن أكثر من 100 رجل إطفاء يتم القبض عليهم سنويًا بتهمة الحرق العمد".