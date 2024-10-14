بأكبر مزرعة كهروضوئية.. النمسا على مسار الطاقة المتجددة

بدأت ولاية «شتايرمارك» النمساوية في بناء أكبر مزرعة كهروضوئية، تتميز باستخدامات زراعية حيوانية مزدوجة على مساحة 20 هكتاراً باستثمارات تقدر بـ13 مليون يورو، لتوليد نحو 22 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة الشمسية سنوياً.

واعتبر كريستوفر دريكسلر، حاكم الولاية المتاخمة للعاصمة النمساوية فيينا، أن بناء أكبر نظام كهروضوئي، يعد خطوة مهمة على مسار التحول إلى الطاقات المتجددة، مشيراً إلى أنهم في الولاية يسعون إلى ضمان تقليص الانبعاثات الضارة، وتوفير إمدادات طاقة آمنة ومستدامة.

ومن المنتظر أن توفر المزرعة الكهروضوئية الجديدة، إمدادات الكهرباء لأكثر من 6000 أسرة في مدينة جراتس عاصمة الولاية، وتتميز بالاستخدام الزراعي الحيواني المزدوج عن طريق استغلال المساحة الخضراء الواسعة للمزرعة في أغراض الزراعة وتربية الأغنام، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من المشروع.