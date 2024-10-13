عبدالمجيد عبدالله يحيي حفلاً «كامل العدد» في أبوظبي

في حفل حمل لافتة «كامل العدد»، أهدى الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله جمهوره في الإمارات أمسية طربية مميزة، مساء أول من أمس في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي، وسط إقبال جماهيري ضخم.

وأعرب عبدالمجيد عبدالله في بداية الحفل عن سعادته بالغناء مجدداً في البلد الجميل (الإمارات)، متمنياً للحضور ليلة سعيدة، ليبدأ بأغنية «أول حكايتنا»، اتبعها بباقة من أعماله التي ارتبط بها الجمهور، وهو ما ظهر بوضوح خلال الحفل الذي نظمته شركة «لايف نيشن»، بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام وجزيرة ياس ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إذ حرص الحضور على ترديد الأغاني مع مطربهم المفضل في حماس واضح.

وتنقل عبدالمجيد عبدالله بين أغانيه الكلاسيكية وألبومه الجديد، فقدم «يا أبعدهم»، و«يا منيتي»، و«قبل اعرفك»، و«تتنفسك دنياي»، و«روحي تحبك»، و«يا ابن الأوادم» و«احط راسي» و«إنسان أكثر» التي أشعلت المسرح بالحماس المشترك بين الفنان وجمهوره.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع حفل عبدالمجيد عبدالله في أبوظبي، إذ استبق محبوه لنشر توقعاتهم حول الأغاني التي سيقدمها، واستذكر البعض حفله السابق الذي أقيم في الاتحاد أرينا أيضاً في مسرح مكتمل العدد.

أيضاً حرص الحضور على نشر صور ومقاطع فيديو لهم قبيل انطلاق الحفل وخلاله.

من جانبه، نشر الفنان عبدالمجيد عبدالله مجموعة من الصور تعكس حجم الجمهور الذي حضر، تعبيراً عن سعادته بهذا الحضور الكبير.

• تنقل الفنان بين أغانيه الكلاسيكية وألبومه الجديد، فقدم «يا أبعدهم»، و«يا منيتي»، و«قبل اعرفك».

• «إنسان أكثر» أشعلت المسرح بالحماس المشترك بين عبدالمجيد عبدالله وجمهور الحفل.

• حضور الحفل حرصوا على نشر صور ومقاطع فيديو حتى قبيل انطلاق الأمسية الطربية وخلالها.