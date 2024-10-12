ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء على الريق ؟

يمنح الماء الجسم العديد من الفوائد الصحية، وخاصةً في حالة شربه على الريق يوميًا، وذلك حسب دراسة حديثة.

ووفق الدراسة التي نشرت في "المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة"، وجد الباحثون أن "كمية صغيرة من الماء (200 مل) كانت كافية لتخفيف الشعور بالعطش وتخفيف الغضب والتعب".



إليك أبرز الأمور التي ستحدث لجسمك عندما تعتاد شرب الماء يوميًا على الريق:

1. الشعور بالانتعاش والحيوية

بعد بضعة أيام من الانتظام على شرب كوب ماء يوميًا على الريق سوف تشعر بالنشاط والحيوية، ويقل الإحساس بالنعاس الصباحي، حيث أن الجسم يتخلص من السموم التي تسبب الشعور بالتعب والإرهاق يوميًا.

2. تحسن التمثيل الغذائي في الجسم

يساعد شرب الماء على الريق في تحسين عملية التمثيل الغذائي بالجسم، وبالتالي تحسين الهضم وتقليل الشعور بالإمساك حتى بعد تناول مختلف الأطعمة، حيث إن عملية التمثيل الغذائي تزداد بنسبة 25% عند شرب الماء على الريق.

3. المساعدة في إنقاص الوزن

يساعد الماء في تخفيض الوزن بصورة ملحوظة، حيث أن أطباء التغذية والتخسيس يلزمون الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بالإكثار من شرب الماء يوميًا وخاصةً على الريق، حيث إن الماء يساعد في حرق السعرات الحرارية في الجسم.



4. تقليل الشعور بحرقة المعدة

إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء المستمر فسوف يتلاشى هذا الشعور تدريجيًا عند الانتظام على شرب الماء يومًا على الريق، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لتناول العلاجات الخاصة بحرقة المعدة.

5. استعادة نضارة البشرة

يساعد الماء في ترطيب البشرة وتخليص الجسم من السموم التي تسبب ظهور الحبوب والمشكلات المختلفة بالجلد. ومع شرب الماء يوميًا فسوف تبدو البشرة أكثر شباب وحيوية، وتتأخر فرص الإصابة بالشيخوخة المبكرة.

6. زيادة قوة ولمعان الشعر

يساعد شرب الماء على الريق في زيادة قوته وانخفاض التلف والتقصف الذي يظهر فيه، كما أنه يستعيد حيويته ولمعانه بصورة ملحوظة.

7. يقي من الإصابة بحصى الكلى

يعد الماء من أفضل العلاجات التي تخفض احتمالية الإصابة بحصى الكلى، حيث أن الماء يخفف الحمض في الجسم وبالتالي يمنع تكون الحصى.

8. عدم الإصابة بالأمراض لفترات طويلة

هذه العادة البسيطة تساهم في تحسين وظائف الجهاز المناعي بالجسم، وبالتالي الوقاية من مختلف الأمراض التي يمكن أن تصيب الجسم. فمع شرب الماء يوميًا على الريق سوف تقل الحاجة إلى تناول الأدوية.

9. تحسين الصحة العقلية

يساعد شرب الماء على الريق في أخذ الجسم حاجته من الرطوبة، وبالتالي تحسين الوظائف العقلية كالتعلم والذاكرة وغيرها.

نصائح شرب الماء على الريق بطريقة صحية:

لتحصل على الفوائد السابقة عليك القيام بالخطوات الآتية:

تذكير نفسك بشرب الماء: لن يكون الأمر صعبًا فيمكن عمل تذكير على الهاتف الذكي بشرب الماء يوميًا في موعد الاستيقاظ.

شرب المقدار المحدد: ينصح بشرب 3 أكواب ماء يوميًا على معدة فارغة، وإن كان الأمر صعبًا في البداية فيمكن أن تشرب كوب واحد يوميًا وتزيد الكمية بمرور الوقت.

عدم تناول الطعام لمدة 45 دقيقة: وذلك بعد شرب الماء، وعقب هذه المدّة يمكنك تناول إفطارك بصورة طبيعية.

عدم تناول الأطعمة الضارة بين الوجبات: وينصح بالاكتفاء بالفواكه والخضروات والسوائل المفيدة في حال الشعور بالجوع، بالإضافة إلى شرب الماء بقدر المستطاع.

اتباع حمية غذائية صحية: فهذا يساعد كثيرًا في تحقيق أقصى فائدة من هذه العادة، حيث أن الأطعمة الضارة تؤدي للمشكلات الصحية وتعيق الحصول على الفوائد.

محاذير شرب الماء على الريق:

يفضل التدرج في الكمية المطلوبة لشرب الماء على الريق، حيث أنه ليس جميع الأفراد تتحمل معدتهم هذه الكمية من الماء دفعة واحدة دون تدريب.

شرب هذه الكمية من الماء على الريق تتطلب الحاجة للذهاب للحمام بشكل أكثر من المعتاد، وقد يحتاج جسمك لثلاث أسابيع للتعود على هذه الكمية من الماء.

يفضل تنظيف الأسنان قبل شرب الماء على الريق حيث إن عدم تنظيف الأسنان وشرب الماء على الريق من شأنه أن يساعد البكتيريا الموجودة في الفم في الانتشار.