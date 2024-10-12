دولتان أوروبيتان تعيدان ترسيم حدودهما بسبب ذوبان الجليد

أعادت سويسرا وإيطاليا رسم جزء من حدودهما بسبب ذوبان الأنهار الجليدية التي كانت تشكل الحدود بين البلدين تاريخيا بسبب تغير المناخ. فقد خسر نهر ثيودول الجليدي، الواقع تحت جبل ماترهورن الشهير، ما يقرب من ربع كتلته بين عامي 1973 و2010. وقد أدى هذا إلى كشف الصخور الموجودة تحته، مما أدى إلى تغيير خط الصرف وإجبار الجارتين على إعادة رسم امتداد يبلغ طوله حوالي 100 متر من حدودهما.

وقالت الحكومة السويسرية في بيان الشهر الماضي: "يتم تحديد أقسام كبيرة من الحدود من خلال مستجمعات المياه أو خطوط التلال الجليدية أو الجليد الجليدي أو الثلج الدائم. وتتغير هذه التكوينات بسبب ذوبان الأنهار الجليدية".

ووافقت سويسرا رسميًا على التغيير يوم الجمعة، فيما لم تفعل إيطاليا الشيء نفسه بعد ولكن لأنه "تصحيح حدودي بسيط" فإن سويسرا فقط هي التي تحتاج إلى الموافقة على "الاتفاقية". سيتم تنفيذ التغييرات الحدودية الدقيقة ونشر الاتفاقية بمجرد توقيع البلدين عليها.

ووافقت الدولتان على تكييف الحدود حول المعالم السياحية تيستا جريجيا، وبلاتو روزا، وريفوجيو كاريل، وجوبا دي رولين. من جهتها تتولى وكالة رسم الخرائط الوطنية السويسرية Swisstopo مسؤولية 7000 علامة حدودية على طول حدود سويسرا غير الساحلية التي يبلغ طولها 1935 كيلومترًا مع النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليختنشتاين.

ووفقا لمحطة يورو نيوز فإن تعديلات الحدود متكررة ويتم تسويتها عمومًا عن طريق مقارنة قراءات المساحين من البلدان الحدودية، دون إشراك الساسة.

وتعتبر أوروبا أكثر قارة تسارعا بالدفء على وجه الأرض وتتسبب درجات الحرارة المرتفعة في ذوبان الأنهار الجليدية في القارة بمعدل ينذر بالخطر.

بين عامي 2021 و2023، فقدت سويسرا 10 في المائة من أنهارها الجليدية، وكانت الأنهار الجليدية في شرق وجنوب البلاد، حيث يقع جبل ماترهورن، الأكثر تضرراً.