أول زيارة علنية للأميرة كيت بعد إنهائها العلاج الكيميائي

زار الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون الخميس موقعا في بريطانيا شهد في يوليو هجوما اندلعت على إثره أعمال شغب، في أول ظهور علني للزوجين منذ أن أنهت أميرة ويلز علاجها الكيميائي.

وقال قصر كنسينغتون في بيان إن كيت ووليام زارا مدينة ساوثبورت الواقعة شمال غرب البلاد حيث قُتلت ثلاث فتيات طعنا بسكين في يوليو على يد مراهق.

وأضاف البيان أن الأميرين زارا المدينة "لإظهار دعمهما للسكان".

وأثار الهجوم أعمال شغب استهدفت المهاجرين من قبل اليمين المتطرف في إنجلترا وإيرلندا الشمالية بعد أن انتشر نبأ كاذب على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المشتبه به مهاجر.