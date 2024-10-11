تعرف إلى علامات الشخصية العدوانية وكيفية التعامل معه

حددت عالمة النفس مايا غولوبيفا، علامات الشخصية العدوانية وأشارت إلى أن الشخص العدواني المسيء يمكن أن يلجأ إلى العنف الجسدي. فكيف يمكن التعامل معه؟.

ووفقا لها، الإساءة والعدوانية هي شكل من أشكال العنف لأن الشخص يقوم بإذلال شخص آخر وإهانته والسيطرة عليه بشكل منتظم. ويمكن أن يكون النساء والرجال ضحايا للإساءة.

وتقول: "يحاول الشخص العدواني المسيء التحكم بكافة مجالات حياة ضحيته، وقمع حريته واستقلاله، حيث يمكن أن يمنعه من التواصل مع أصدقائه وأقاربه، ومراقبة شؤونه المالية وتقييد حركته، ويستخدم أساليب مختلفة من الإيذاء العاطفي، مثل الإذلال والتهديدات، لتقويض احترام الضحية لذاتها، ما يجعلها تشعر بالعجز والتبعية، ويمكن له اللجوء إلى العنف الجسدي، بما فيه الضرب وغيره من الإجراءات العدوانية".

ووفقا لها، يستخدم الشخص المسيء الكذب والتلاعب من أجل تحقيق أهدافه، والتحكم بالضحية. لذلك، إذا لاحظ الشخص مثل هذه العلامات لدى شريك حياته، عليه فورا طلب مساعدة الطبيب المتخصص.