10 ورش تتيح استكشاف أبعاد جديدة للإبداع في «مهرجان تنوير»

يقدم «مهرجان تنوير»، الذي يقام في صحراء مليحة على مدار ثلاثة أيام (22 و23 و24 نوفمبر المقبل) 10 ورش عمل تتيح للجمهور فرصة استكشاف أبعاد جديدة للإبداع والفن، والتفاعل مع نخبة من الفنانين والخبراء العالميين.

وتشرف على تقديم الورش - خلال اليومين الثاني والثالث من المهرجان - نخبة من أصحاب الرؤى المجددة في مجالات الموسيقى، وفن الخط العربي، والرسم بالضوء، وفنون الأداء والتعبير.

وتنطلق ورش اليوم الثاني مع «جلسة تمارين التنفس» التي يقدمها وليد أبوالنجا، مؤسس «نَفَس جورنيز» والمدرب المعتمد لتمارين التنفس، المعروف بتوجيه المشاركين خلال الرحلات التحويلية لاكتشاف الذات، وتشكل الورشة التي يقدمها أبوالنجا تجربة تأملية لإعادة الحيوية إلى الذهن والجسد.

كما يلقي اليوم الثاني من المهرجان الضوء على أول عازف «هاندبان» في الشرق الأوسط، الفنان أنس الحلبي، و«أوركسترا هاندبان أنس»، إذ يجمع الحلبي الإيقاعات والألحان، مقدماً للجمهور فرصة استكشاف طرق جديدة لتأليف وعزف الموسيقى خلال الجلسة التفاعلية.

وستتضمن الفعاليات كذلك ورشتي: «مدرسة الخط والزخرفة» و«الزخرفة والتذهيب والأشكال الهندسية».

ويلبي المهرجان تطلعات رواد وهواة الفنون البصرية والثقافة في ورشة «فن الخط بالضوء» للفنان جوليان بريتون. وتضم ورش اليوم الثالث «تقنيات الصوت» مع خبيرة التجارب الصوتية التفاعلية زارين داداتشانجي، التي تصحب المشاركين في رحلة سماعية، تستخدم فيها أدوات وتقنيات صوتية متنوعة لتعزيز الاسترخاء والتعافي.