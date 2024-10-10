«شارك تانك» يعود إلى شاشة دبي حاملاً فرصاً ذهبية

يجدّد برنامج «شارك تانك دبي» إطلالته على جمهور تلفزيون دبي التابع لـ«دبي للإعلام»، بعد سلسلة من الإنجازات التي حققها في موسمه الأول، إذ يعود إلى الشاشة حاملاً معه فرصاً ذهبية لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تطوير وتوسيع مشاريعهم، والاستفادة من حجم الفرص الحقيقية التي تقدمها لهم نخبة من كبار المستثمرين في المنطقة والعالم، وهو ما يعكس أهمية البرنامج وتناغمه مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

كما يعكس البرنامج جهود «دبي للإعلام»، وسعيها إلى فتح الآفاق أمام الشباب والمبدعين، عبر منحهم ما يحتاجونه من فرص تمكنهم من بناء علاقات مع مجموعة من المستثمرين والخبراء في مختلف المجالات. وتتجلى أهمية البرنامج الذي يبث مساء كل خميس في تمام الساعة 10:30، في قدرته على تعزيز بيئة الأعمال في دبي، ودوره في رفع كفاءات الشباب، وحثهم على دخول كل مجالات الاستثمار الاقتصادية.

وسيشهد الموسم الجديد مشاركة 65 رائد أعمال من أنحاء العالم، جاؤوا إلى دبي لعرض مشاريعهم من ناحية فكرتها وحجم أرباحها ونوعية الشريحة التي تستهدفها، وطرق التسويق التي تتبعها، أمام لجنة من كبار المستثمرين ممن يتميزون بخبراتهم الواسعة في القطاع.

مركز عالمي جاذب

وأكدت رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، سارة الجرمن «حرص (دبي للإعلام) على تحقيق تطلعات الإمارة ورؤاها الطموحة الهادفة إلى تعزيز ريادتها وتنافسيتها على الخريطة العالمية، وترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للعيش والعمل والترفيه، وهو ما يتجسد في اهتمام (دبي للإعلام) بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة، وتحفيز روح الابتكار والتنافسية لديهم».

وقالت: «تواصل دبي جهودها في استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والاستثمارات الجديدة من مختلف أنحاء العالم، وتشجيعهم على الاستفادة من إمكاناتها، وما توفره لهم من فرص تفتح الآفاق أمامهم، والإسهام عبر مشاريعهم في دعم تنوع اقتصاد الإمارة، التي نجحت في أن تكون مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمارات في كل القطاعات».

وأضافت الجرمن: «يُعد أعضاء لجنة المستثمرين من أهم الشخصيات الاقتصادية في الإمارات والمنطقة والعالم، ويتميزون بخبراتهم الواسعة في الاستثمار وتأسيس وإدارة الشركات والمشاريع في مختلف القطاعات، لقدرتهم على تقييم الأفكار التجارية، وتنمية وتوسيع نطاق المشاريع محلياً ودولياً، بفضل ما يتمتعون به من شبكة علاقات قوية قادرة على دعم رواد الأعمال الشباب».

خبرات واسعة

وفي الموسم الثاني من البرنامج، يجدد ثلاثة أعضاء من لجنة المستثمرين ظهورهم، وفي مقدمتهم إيلي خوري الذي يمتلك مسيرة مهنية طويلة، إذ أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار، شركة «فيفيوم هولدينج»، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة «أومنيكوم الإعلامية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتمثل دوره في دعم وتمكين أعضاء فريق عمله ليصبحوا رواداً في عالم التسويق.

وكذلك فيصل بن جمعة بلهول، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة «إثمار كابيتال بارتنرز» ومؤسس «أمانات القابضة» التي تُعد واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي.

بينما تعد أميرة سجواني، العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في «داماك العقارية» والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بريبكو»، من القيادات النسائية الإماراتية البارزة.

وسيشهد متابعو الموسم الثاني من البرنامج انضمام كوكبة جديدة من المستثمرين، ومن بينهم عادل ساجان، المدير العام لمجموعة دانوب. وسيكون رواد الأعمال الشباب خلال البرنامج على موعد مع الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كيتوبي» المنصة السحابية الرائدة والمتخصصة في عالم الطهي محمد بلوط الذي يمتلك خبرة عالية في قطاع الاستثمار، مكنته من الارتقاء بشركة «كيتوبي» التي تضم حالياً أكثر من 6000 موظف و200 موقع في الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر. وفي هذا الموسم تحافظ نور سويد، المُؤسس والشريك الإداري لشركة «غلوبال فينتشرز» على مقعدها ضمن لجنة المستثمرين، وتمتاز سويد بإدارتها لمحفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا.

علاوة على توفيق كريديه، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «براند فور لس»، الذي يعد نموذجاً لرائد الأعمال الطموح. كما تضم لجنة المستثمرين سيما فيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أباريل»، ومنى قطان، مؤسس شركة «كيالي» المتخصصة في العطور، وسيدة الأعمال منى عطايا، مؤسس موقع «ممز وورلد» والمؤسس الشريك لـ«بيت. كوم»، ورجل الأعمال كورديل برودوس، نجل مغني الراب سنوب دوج، الذي توجه بعد أن ودع ملاعب كرة القدم، نحو الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي.

وسيسهم وجود رجل الأعمال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «السويدي إليكتريك»، ضمن لجنة المستثمرين في إثراء البرنامج، لاسيما أنه يمتلك خبرة عالية في قطاعات العقارات، والتكنولوجيا والتعليم، وريادة الأعمال، وغيرها. وسيحظى رواد الأعمال الشباب خلال مشاركتهم في «شارك تانك دبي» بفرصة لقاء رجل الأعمال مات هيغنز، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الخاصة RSE Ventures، الذي يعد واحداً من أبرز المستثمرين في الرياضة والترفيه.

الأعلى مشاهدة

قالت رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، سارة الجرمن، إن الموسم الثاني من برنامج «شارك تانك دبي» يمتاز بتنوع مشاريعه وأفكاره، وجاء انعكاساً لحجم النجاح الذي حققه الموسم الأول، الذي دخل قائمة الأعلى مشاهدة على تلفزيون دبي وتطبيق «أوان» الرقمي، ما يبرز جهود «دبي للإعلام» الرامية إلى فتح الآفاق أمام الشباب ورواد الأعمال.

. 65 رائد أعمال من حول العالم جاؤوا إلى دبي لعرض مشاريعهم في البرنامج.