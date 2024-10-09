تقدمت للوظيفة في عام 1976.. وجاءها الرد بـ2024

تمكنت امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً من لينكولنشاير (المملكة المتحدة)، أخيراً من حل لغز سبب عدم تلقيها الرد بشأن رغبتها في الحصول على وظيفة أحلامها كمتسابقة دراجات نارية في عام 1976، وذلك بعدما تلقت تيزي هودسون، وهي سيدة محبة للمغامرات، خطاب طلب الوظيفة الأصلي الخاص بها، بعد 48 عاماً من وضعه خلف درج مكتب البريد.

وصُدمت هودسون، التي تقدمت بطلب للحصول على الوظيفة في يناير 1976، عندما فتحت بريدها واكتشفت الرسالة، مصحوبة بملاحظة مكتوبة بخط اليد تقول: «تأخر التسليم من مكتب بريد ستينز. تم العثور على (المظروف) خلف درج [كذا]. لقد تأخر نحو 50 عاماً فقط».

ولعقود من الزمان، تساءلت عن سبب تجاهل طلبها، لتعرف أخيراً السبب كما قالت لـ«بي بي سي»: «كنت أتساءل دائماً لماذا لم أتلق أي رد بشأن الوظيفة.. الآن أعرف السبب».

وعلى الرغم من الانتكاسة، لم يمنع الخطاب المفقود هودسون من ممارسة مهن عالية الخطورة فسافرت حول العالم، إذ تولت مجموعة متنوعة من الأدوار المغامرة، فعملت مدربة ثعابين. كما قامت بقيادة الطائرات في الاستعراضات البهلوانية وعملت كمدربة طيران.

وتساءلت: «كيف وجدوني وقد انتقلت من منزل إلى آخر 50 مرة، وحتى انتقلت من بلد إلى آخر أربع أو خمس مرات.. إنه بمثابة لغز».

ولاتزال ذكرياتها عن التقدم للوظيفة واضحة للغاية: «أتذكر بوضوح شديد أنني جلست في شقتي في لندن وأنا أكتب الرسالة. كل يوم كنت أبحث عن وظيفة، ولكن لم يكن هناك شيء هناك، وكنت أشعر بخيبة أمل شديدة لأنني كنت أرغب حقاً في أن أكون راكبة دراجات نارية».

واعتبرت المرأة أن عودة الرسالة المفقودة هو بمثابة تذكير مناسب بروحها الجريئة ورحلتها المغامرة، التي أخذتها إلى أماكن وتجارب لم تكن لتتخيلها أبداً في الوقت الذي كتبتها فيه.