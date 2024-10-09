قضية مؤلمة.. أب يبيع مولوده الجديد بـ900 دولار لسبب لا يصدق

قالت الشرطة الإندونيسية إن رجلاً باع طفله الرضيع عبر الإنترنت مقابل 900 دولار. وقبض على الأب البالغ من العمر 36 عاماً، والذي يُلقب بـ«را»، بعد أن وصلت والدة الرضيع إلى منزلها في إندونيسيا لتجد طفلها مفقوداً.

وقال رئيس شرطة مدينة تانجيرانج (شرقي جاكرتا) زين دوي نوجروهو: «لقد ضغطت على (را) لمشاركة مكان وجود طفلهما حتى اعترف في النهاية بأنه باع المولود الجديد»، ثم استخدم النقود لتمويل جولة مقامرة.

ورأى الأب على منصة فيس بوك إعلاناً لأشخاص يريدون شراء طفل صغير، لذلك بعث لهم رسالة ورتب عملية الشراء.

وتم تعقب الطفل إلى منزل مستأجر في تانجيرانج، وقبض على شخصين أيضاً للاشتباه في تورطهما مع عصابات الاتجار بالبشر.

وتواجه المجموعة ما يصل إلى 15 عاماً في السجن وغرامة قدرها 600 مليون روبية (40 ألف دولار) بموجب القانون الإندونيسي إذا أدينوا.

وتأتي هذه القضية المؤلمة والمزعجة في آن واحد بعد أسابيع فقط من تفكيك الشرطة لشبكة تهريب أطفال غير ذات صلة في مدينة ديبوك. وقال رئيس الشرطة هناك، آريا بيردان، إن الأطفال عُرضوا للبيع على «فيس بوك»، بأسعار تتراوح بين 10 إلى 15 مليون روبية إندونيسية (640 إلى 960 دولاراً)

ومن ثم أخذهم المتاجرون إلى بالي، إذ تم بيعهم مرة أخرى بما يصل إلى 45 مليون روبية (2800 دولار) وفقاً لشبكة CNN الإندونيسية.