مجموعة «إيزولا».. من ميلانو إلى دبي

من ميلانو إلى حي دبي للتصميم، انضمت مجموعة «إيزولا»، التي تحرص على تزويد المصمّمين والاستوديوهات والعلامات حول العالم بفرص النمو وتوسيع نطاق الانتشار، إذ أعلنت رسمياً افتتاح مقرّها الإقليمي الأول في منطقة الشرق الأوسط.

وستقدّم المجموعة من خلال مقرها في دبي «إيزولا ديزاين»، وهي منصة تضم أكثر من 1500 مصمم عالمي، وما يزيد على 2500 مشروع، بالإضافة إلى «إيزولا استوديو»، وهي شركة استشارية أطلقت لعلامات وشركات التصميم ذات الرؤية المستقبلية الطموحة.

وقال الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لـ«إيزولا» غابرييل كافالارو: «بعد تجربتنا المثمرة خلال العامين الماضيين مع (أسبوع دبي للتصميم) شعرت أنا وزوجتي، وإليف ريسيتوغلو، المديرة الإبداعية للمجموعة، بأنّ اليوم هو الوقت الأنسب للتوجّه نحو دبي وافتتاح فرعنا الأول في منطقة الشرق الأوسط».

وأضاف: «نثق بقدرتنا على الإسهام بشكل ملحوظ في الارتقاء بقطاع التصميم، ويسرّنا أن نكون اليوم جزءاً من هذه المسيرة الطموحة، ونحظى بفرصة تقديم نهجنا وحلولنا ضمن سوق تشهد تغيّرات متسارعة باستمرار».

من جانبها، قالت النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «يواصل قطاع التصميم في دبي اكتساب سمعة عالمية مرموقة، وإحراز تقدّم ملحوظ في مسيرته الطموحة نحو النمو وتحقيق الأثر الإيجابي الملموس؛ ويُعدّ استقطاب إحدى العلامات العالمية المتميّزة في عالم التصميم مثل (إيزولا) إنجازاً يُضاف إلى سجل حي دبي للتصميم الحافل منذ تأسيسه».

وأضافت: «نطمح من خلال هذه المرحلة الجديدة من النمو في حي دبي للتصميم إلى إطلاق المزيد من مبادرات التصميم الدائري، وتمكين مجموعة إيزولا ومجتمعها المبدع من الاستفادة ممّا تحفل به منطقتنا من خبرات ومواهب إبداعية، قادرة على ترك بصمة متميّزة في عالم التصميم».

وستتعاون «إيزولا» مع حي دبي للتصميم ومجموعة من الشركاء المحليين خلال الأشهر المقبلة، لتنظيم إحدى أبرز فعاليات أسبوع دبي للتصميم المقرّرة خلال نوفمبر المقبل.

خديجة البستكي:

. قطاع التصميم في دبي يواصل اكتساب سمعة عالمية مرموقة، وإحراز تقدّم ملحوظ في مسيرته الطموحة.