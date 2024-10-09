رحيل والدة ويتني هيوستن عن 91 عاماً

توفيت مغنية موسيقى الغوسبل الأميركية سيسي هيوستن، والدة النجمة الراحلة ويتني هيوستن، عن 91 عاماً، كما أعلنت زوجة ابنها في بيان، أول من أمس.

وكتبت بات هيوستن على «إنستغرام»: «بقلب مثقل أعلن وفاة الملكة المحبوبة سيسي هيوستن».

وكانت سيسي هيوستن، واسمها الحقيقي إميلي درينكارد، مغنية لموسيقى السول والغوسبل، كما عملت مغنية كورس مع إلفيس بريسلي وأريثا فرانكلين ضمن فرقة «ذي سويت إنسبيريشنز».

وسجلت سيسي هيوستن مئات الأغاني في أنواع موسيقية مختلفة، ويمكن سماع صوتها في أعمال لجيمي هندريكس وبيونسيه.

وخلال مسيرتها الانفرادية، فازت بجائزتي «غرامي» عن ألبوميها «فيس تو فيس» و«هي ليدث مي» في أواخر تسعينات القرن الماضي.

وكانت ابنتها ويتني هيوستن من أهم نجمات الغناء في الولايات المتحدة والعالم. واشتُهرت بأغنيات بالجملة.. وفارقت الحياة إثر العثور عليها غارقة في حوض الاستحمام الخاص بها في 2012، عن 48 عاماً.

وكانت سيسي هيوستن أيضاً عمّة المغنيتين ديون وارويك ودي دي وارويك، وقريبة مغنية الأوبرا ليونتين برايس.