لص بيتوتي ينشر الغسيل ويطهو ويرتب المنزل

ذُهلت امرأة بعد اكتشافها أن منزلها تعرض للاقتحام من قبل لص قام بنشر غسيلها، وترتيب مشترياتها، وطهو وجبة على موقدها.

وحُكم على داميان فوجنيلوفيتش (36 عاماً)، بالسجن لمدة 22 شهراً في محكمة كارديف كراون (المملكة المتحدة) لارتكابه عملية سطو غير عادية في مونماوثشاير في يوليو الماضي.

وقالت المرأة لـ«بي بي سي» إنها شعرت بالخوف الشديد من البقاء في منزلها بعد عودتها من العمل لتجد أن بعض الأشياء قد نقلت في الحديقة، وأن سلة إعادة التدوير الخاصة بها قد تم إفراغها.

كما ترك لها اللص ملاحظة تقول: «لا تقلقي، كوني سعيدة، تناولي الطعام واسترخي».

وأشارت المرأة إلى أن مغذيات الطيور أعيد ملؤها، وأن أصص النباتات قد نقلت. وقام اللص أيضاً بإخراج زوج من الأحذية من صندوقها، ووضعها في سلة إعادة التدوير.

من ناحيتها، كشفت المدعية أليس سايكس أن وجبة طعام أيضاً تم طهيها باستخدام أشياء من خزانة المنزل، كما أخرج اللص مشتريات من كيس ورتبها في الثلاجة.. وبعدها نظف الأرضية مع ترك الممسحة والدلو بالخارج.

وفي بيان للضحية، قالت إنها «بعد أسبوعين من الجريمة وحتى القبض على اللص، كنت أعيش في حالة من القلق الشديد لم أختبرها من قبل».

وأضافت بقلق «تساءلت عما إذا كان شخصاً يعرفني، وما إذا كان سيتحول الأمر إلى حادث مطاردة، وما إذا كان يعرف أنني أعيش بمفردي وما إذا كنت مستهدفة».

من جهتها، قالت تابيثا ووكر، المدافعة عن فوجنيلوفيتش، إن موكلها كان بلا مأوى في وقت ارتكاب الجرائم وكان يعاني من عدد من الصعوبات، مشيرة إلى أنه اعتذر للضحايا وللأذى الذي ألحقه بهم.

واعترف فوجنيلوفيتش، الذي ليس له مسكن ثابت، بالذنب في تهمتين بالسطو بشكل متشابه.

واستمعت المحكمة إلى أنه أدين سابقاً بجرائم عدة بما في ذلك الاعتداء العام وجرائم النظام العام والفشل في تسليم نفسه.