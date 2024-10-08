معرض كبير يحتفي بأيقونة «رقص» أميركية

يحتفي «متحف ويتني» بنيويورك بـ«الأيقونة الأميركية» ألفين إيلي (1931-1989)، عبر معرض كبير.

وقالت القائمة على المعرض، أدريان إدواردز: «إن إيلي صاحب الرؤية ومصمم الرقصات، كان (أيقونة حقيقية)، والمعرض هو (تكوين رائع) يحتفي بحياة إيلي وتأثيره وإرثه». ويُعدُّ إيلي الذي أسس فرقة تحمل اسمه في نيويورك، لاتزال تقدم عروضها حتى اليوم، أحد أكثر الفنانين ومصممي الرقصات المؤثرين والمهمين في تاريخ الاستعراض الحديث.

ويضم المعرض المتعدد التخصصات في نيويورك تماثيل ومقاطع فيديو وغيرها من الأعمال لأكثر من 80 فناناً، إلى جانب المواد الأرشيفية.

ويركز المعرض على إيلي نفسه، ويستكشف شغفه وفضوله وإبداعه من خلال فنه وضمن سلسلة من الفنانين الآخرين على مدى قرنين تقريباً. وهذا يعطي الزائرين لمحة تاريخية عن حياة إيلي ومسيرته، وأثره الواسع في تاريخ الرقص، وإبداعات السود والثقافة الأميركية. ويستمر المعرض حتى فبراير 2025.