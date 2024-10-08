معرض الشارقة للكتاب جاهز للرحلة الـ 43

كشفت هيئة الشارقة للكتاب عن أن الدورة الـ43 من «معرض الشارقة الدولي للكتاب» التي ستنطلق في السادس من الشهر المقبل ستستضيف أكثر من 2500 ناشر وعارض من 112 دولة عربية وأجنبية، يحتفون بالتنوع الثقافي العالمي في مركز إكسبو الشارقة.

وستشهد دورة هذا العام من المعرض الذي يستمر حتى 17 نوفمبر المقبل، تنظيم 1357 فعالية متنوعة، يشارك فيها أكثر من 250 ضيفاً من 63 دولة.

ويحتفي «الشارقة للكتاب»، الذي يرفع هذا العام شعار «هكذا نبدأ»، بالمملكة المغربية ضيف شرف دورته الجديدة، بهدف تسليط الضوء على المشهد الثقافي المغربي.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، خلال مؤتمر عقد أمس للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ43 من المعرض، «نستعد لرحلتنا السنوية في رحاب (معرض الشارقة الدولي للكتاب) لنقول: هكذا نبدأ. فبفضل الفكر العميق لصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي اعتبر أن بناء العقول هو الاستثمار الأكبر، أصبحت الشارقة اليوم مركزاً للثقافات، وجسراً يجمع بلدان العالم، ووجهة عالمية للمعرفة والإبداع». وأضاف: «في هذه الدورة من المعرض، نواصل مسيرتنا برؤية متجددة، بقيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، التي أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير صناعة النشر محلياً وعالمياً، وتحقيق نقلة نوعية في مكانة الكتاب العربي».

من جهته، قال سفير المملكة المغربية لدى دولة الإمارات، أحمد التازي: «يُعدُّ حلول المغرب في الدورة الـ43 من (معرض الشارقة الدولي للكتاب) حدثاً ثقافياً بارزاً، نظراً للمكانة المرموقة التي يتمتع بها هذا المعرض، والذي يرسخ في كل دورة جديدة مكانته الدولية المتقدمة بين معارض الكتاب العالمية، وانطلاقاً من هذه المكانة، قامت وزارة الثقافة المغربية بجميع الترتيبات لضمان مشاركة متميّزة للمغرب، بهدف ترك بصمة إيجابية، وإبراز الكتاب كأحد أوعية الثقافة المغربية بما يستحقه من حضور». وتشارك في المعرض خلال هذه الدورة مجموعة من الكتّاب والمفكرين والشعراء الإماراتيين، ونخبة من الأدباء والفنانين العرب والأجانب.

• أحمد العامري: الشارقة أصبحت مركزاً للثقافات، وجسراً يجمع بلدان العالم، ووجهة عالمية للمعرفة والإبداع.

• 2500 ناشر وعارض في الدورة الجديدة التي تنطلق في السادس من الشهر المقبل.

«معزوفات شعرية»

تضم فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب» في دورته المقبلة «معزوفات شعرية» التي تنطلق يومياً في تمام السابعة مساء، إذ ستجتمع نخبة من الشعراء من حول العالم، لتقديم قصائد بست لغات: العربية، الإنجليزية، الأوردية، البنجابية، المالايالامية، والتاغالوغية. وتُقدم القصائد برفقة عزف موسيقي يضفي على الأمسيات طابعاً فنياً تتناغم فيه جماليات الكلمات مع عذوبة الألحان، ليكون احتفاء بالتنوع الثقافي والفني.