القرية العالمية مع العد التنازلي لفتح بوابات الموسم الجديد: كل هذه الإضافات في انتظاركم

مع بدء العد التنازلي لموسمها الجديد، أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الرائدة للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، عن تحسينات وإضافات جديدة إلى موسمها الـ29 الذي سيفتح أبوابه أمام الضيوف في 16 أكتوبر الجاري.

وأعلنت القرية العالمية في بيان اليوم أنه التزاماً منها بمواصلة العمل على الارتقاء بتجارب الضيوف خلال زيارتهم للوجهة، فإنها دشنت منطقة «بلازا المطاعم»، بالإضافة إلى تقديمها ثلاثة أجنحة ثقافية جديدة، لتتيح لروّادها تجارب متجدّدة كل موسم.

كما يطل كلّ من سوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا بحلّة جديدة كليّاً وبمفاهيم تصميميّة مُبتكرة تضمن أجواء رائعة، وتوفّر مواقع مميّزة لالتقاط الصور وتوثيق اللحظات على منصات التواصل الاجتماعي، فيما أضيفت ممرات خضراء جديدة في جميع أنحاء الوجهة لزيادة جماليّتها وإثراء تجربة ضيوفها.

وتقع منطقة «بلازا المطاعم» الجديدة بالقرب من منطقة الألعاب «كرنفال» في القرية العالمية، وتضُم 11 مطعماً تتميز جميعها بإطلالات مميزة على كل أرجاء الوجهة. وتم تصميم هذه المنطقة التي تعد أحدث إضافات الوجهة لتوفّر للضيوف تجارب لا تُنسى في مطاعمها المعروفة بتنوّع وثراء مطابخها، بينما يشاهدون في الوقت ذاته العروض الحيّة والاستعراضات المُقامة على المسرح الذي يتوسّط «بلازا المطاعم».

وتقدّم القرية العالمية خلال موسمها المقبل، ثلاثة أجنحة جديدة ليبلغ مجموع ما تحتضنه الوجهة 30 جناحاً تحتفي جميعها بأكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم. ويتفرّد كل جناحٍ بواجهةٍ مميزة وطابعٍ فريد. كما يضم العديد من المحال ومنافذ التسوق التي تبيع العديد من المنتجات التي تجسّد التراث الغني لكل من الدول المشاركة في القرية العالمية.

ويظهر سوق القطارات والسوق العائم وشارع فييستا هذا الموسم بإطلالة جديدة تماماً، إذ تمت إعادة تصميمها بالاعتماد على مفاهيم حديثة وخلاّقة أسهمت بتحولّها إلى مناطق تزخر بالمشاهد البانورامية. ويضم شارع فييستا أكشاكاً ذات طابقين تتسع لعدد أكبر من الزوار ليعيشوا تجارب طعام أكثر متعة. تشكّل هذه المناطق الثلاث النابضة بالحياة وجهاتٍ مثالية لمحبي استكشاف أنواع الطهي وفنونه المختلفة والاستمتاع بالنكهات المتنوعة من حول العالم.

كما أضافت القرية العالمية ممرّات خضراء جديدة وفسيحة في جميع أرجاء الوجهة لتضمن للعائلات والأصدقاء ملاذاً مثالياً لقضاء أروع الأوقات والتفاعل مع أجوائها.

وتجسّد هذه التحديثات الجديدة للموسم الـ29، التزام القرية العالمية الراسخ بتوفير أفضل التجارب الاستثنائية لجميع ضيوفها، تشجيعاً لهم لزيارتها بشكل مستمر.