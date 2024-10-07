شاب يلـقي بنفسه من سور قلعة تاريخية بسبب فتاة

شهدت مدينة إسطنبول التركية واقعة غريبة لشاب يبلغ من العمر 19 عاما انتـحر بسبب حبه لفتاة.

وكان الشاب تربطه علاقة غرامية مع فتاة، وقام قبل انتـحـاره بقـتـل حبيبته وتقطيع رأسها وأطرافها وقام بالقاء أشلائها من فوق سور قلعة “أدرني كابي” التاريخية.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت الشرطة بلاغاً بمقـتل شابة أخرى عمرها 19 عاماً، كما اتضح أن الشاب لديه 3 سجلات جنائية لدى الشرطة.