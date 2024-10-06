هجوم سيبراني يقتل بقرة وعجلها في حادثة فريدة

وقع كمبيوتر أحد المزارعين ضحية لمجرمي الإنترنت في سويسرا، مما أدى لخسارة تقدر بحوالي سبعة آلاف دولار، وفق ما أفادت بذلك مجلة Agrarheuteالزراعية.

ووفقًا للمجلة تعرض جهاز المزارع لقرصنة مجرمين طالبوا بمبلغ 10 آلاف دولار، لفك تشفير البيانات الخاصة بجهازه، والذي يستخدمه للإشراف ورعاية أبقار مزرعته. وبعد تفكير رفض المزارع بيرشر الخضوع للابتزاز وقرر عدم الدفع.

ولكن نتيجة لذلك، لم يتمكن المزارع من الحصول على أي معلومات من روبوته الخاص بحلب الأبقار وبالتالي، مات عجل إحدى البقرات في الرحم. وبسبب فشل الأنظمة، أدرك المزارع هذه الحالة الطارئة بعد فوات الأوان كما فشلت محاولات إنقاذ البقرة، وفي النهاية، كان لا بد من إعدامها. وبشكل عام، تسبب الهجوم في أضرار مالية بلغت ما يعادل أكثر من 6400 يورو (حوالي سبعة آلاف دولار)، ويرجع ذلك أساسًا إلى تكاليف الرعاية البيطرية وشراء كمبيوتر جديد - لكن المجرمين خرجوا دون نتيجة أيضا.

ويجري الحديث حاليا عن مخاطر التحول الرقمي في الزراعة، وخاصة الأنظمة غير المحمية بشكل كافٍ والتي يمكن أن توفر بوابات للهجمات الإلكترونية، حيث يمكن أن يكون لمثل هذه الهجمات عواقب اقتصادية خطيرة بسبب تأثيرها على المركبات الزراعية وروبوتات الحلب وما شابه ذلك.

ورأى ما يقرب من نصف المزارعين (46٪) أن المخاوف بشأن أمن تكنولوجيا المعلومات الكافي هي أكبر عقبة أمام رقمنة الزراعة.