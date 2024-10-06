ما الذي عليك أن "لا تفعله" إن استيقظت قلقا في منتصف الليل ؟

حذر خبراء النوم من "أسوأ شيء" يمكن للأشخاص فعله حينما يصابون بنوبات أرق في منتصف الليل، والذي يتمثل "بالبقاء في السرير" والتقلب بانتظار النوم مجددا.

فمع الحياة المزدحمة التي نعيشها، فإن الحصول على ليلة نوم جيدة أمر بالغ الأهمية لتعافينا، إلا أنه أحيانا يكون أمرا ليس سهل التحقيق.

ورغم أن هنالك الكثير من الآراء حول طرق معالجة الأرق، ولا سيما الاستيقاظ ليلا، إلا أن الخبراء في هذا المجال يقولون إن هناك أمرًا محظورًا تمامًا فعله، عندما يتعلق الأمر بالاستيقاظ في منتصف الليل، وهو محاولة إجبار نفسك على النوم مجددا. وذلك لأن القلق بشأن النوم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تدهور دورة نوم الفرد بشكل أكبر.

وأوضحت الدكتورة فيونا بارويك، مديرة برنامج النوم والصحة اليومية في كلية الطب بجامعة ستانفورد، وفقا لموقع "اندي" أن "تفكير الشخص في حقيقة أنه لا ينام يمكن أن يوقظ العقل ويجعل المرء أكثر قلقًا. " مضيفة" "إن الخطوة الأفضل هي قبول وضعك - لا تقاوم اليقظة - وإيجاد تركيز بديل."

بدوره يقول خبير النوم لويس بوينافر: "من المهم عدم البقاء في السرير". في حال الأرق، وتابع موضحا : "إن القيام بذلك سيؤدي إلى ربط عقلك وجسمك باليقظة في السرير بدلاً من النوم. " وإن كان " من الصعب ترك سرير دافئ ومريح بعد الاستيقاظ في منتصف الليل." ولكنه أضاف "لكن فكر في هذه الخطوة باعتبارها استثمارًا في نوم أفضل - إن لم يكن الليلة فغدًا وفي المستقبل."