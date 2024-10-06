ليلة سودانية حافلة بالفن في دبي

تألق فنانون ومبدعون سودانيون، الليلة قبل الماضية، على مسرح مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، وسط حضور لافت وإقبال كبير من الجمهور من أبناء الجالية السودانية في الإمارات.

ونظّمت المؤسسة محاضرة فنية بعنوان «الموسيقى السودانية.. الوحدة في التنوع»، تخللتها نماذج أدائية، بصوت المطرب الشاب هاني عابدين، ومشاركة كل من: سعد الدين الطيب (على البيانو)، ولؤي عبدالعزيز (الكمان)، وأشرف عوض (العود)، وأبوبكر عبدالوهاب (الإيقاع).

كما قدم الناقد مصعب الصاوي تعريفاً موسعاً عن كل لون من ألوان الغناء، خلال المحاضرة التي أدارها الدكتور راشد مصطفى بخيت.

وحضر الأمسية عضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الدكتورة فاطمة الصايغ، وعدد كبير من أبناء الجالية السودانية، وشخصيات ثقافية عربية، وأصدقاء المؤسسة الذين تفاعلوا مع أنماط الموسيقى القادمة من عمق الأصالة والمليئة بالحس والشجن، والتي تعبر عن صنوف الحياة اليومية من فرح وحزن وعمل وحب وشوق، وغيرها من الموضوعات والمشاعر الإنسانية.

وتنقل المحاضر مصعب الصاوي (الناقد الدرامي المتخصص والمنتج البرامجي في مجالات الاتصال المرئي والمسموع، ومعد ومقدم برنامج «أغاني وأغاني» في قناة النيل الأزرق) بين نوتات الموسيقى والغناء في السودان، جذورها ومصادرها والمؤثِّرات التي عملت على تشكيلها نغماً وإيقاعاً، راصداً طيفاً واسعاً من التنوع التراثي.

واشتملت المحاضرة على باقة من أشكال التعبير الغنائي التي تزاوج بين الفولكلور والموسيقى الحضرية، إذ عرفت الحياة الفنية الموسيقية في السودان التوثيق عبر الأسطوانات منذ عشرينات القرن الماضي وحتى تأسيس الإذاعة الوطنية في عام 1940، وما أعقبها من نهضة وتحديث.

وأطلق المغني الشاب هاني عابدين العنان لموهبته، مقدماً أغنيات حاضرة في الذاكرة الشعبية، ورددها الجمهور معه في وسط من الهمس الموحي والمعبر عن أنّات وشكوى المحبوب أو وصف حالات العشق، ومزج هاني بين الأغاني التراثية والموسيقى العصرية بأسلوب ذكي، إذ استقطب شريحة واسعة من الشباب إلى مسرح مؤسسة العويس الثقافية.

وجه حضاري

في ختام الأمسية الفنية التي استضافها مسرح مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دبي، قدمت المؤسسة شهادات تقدير للمشاركين، معربة عن تقديرها لهذا النوع الأصيل من الفن الذي يعكس وجهاً حضارياً من وجوه الثقافة العربية الغنية والمتنوعة.

. الأمسية تميزت بأنماط الموسيقى القادمة من عمق الأصالة والمليئة بالحس والشجن.