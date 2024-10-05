طبيب شاب يـنـتـحـر بالقفز من الطابق السادس... والسبب غريب جداً

أقدم طبيب عشريني في مدينة سامسون التركية، على الانـتـحـار بإلقاء نفسه من منزله في الطابق السادس عقب مـشـاجـرة مع زوجته، دوافعها الغيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، إن الطبيب يبلغ من العمر 26 عاماً، تشاجر مع زوجته التي تعمل معه في المستشفى ذاتها بسبب خلاف يرتبط بالغيرة.

وأشارت إلى أن الزوج توجه إلى المنزل بعد الـمـشـاجـرة، وهو بمزاج سيئ، بينما بقيت زوجته في المستشفى، قبل أن تنقله سيارة إسعاف إلى مجدداً بعدما ألقى بنفسه من الطابق السادس.

وتعرض الزوج والذي يعمل في مستشفى غازي الحكومي، لإصابات بليغة نتيجة السقوط، لكنه لايزال على قيد الحياة في العناية المركزة بعد محاولة الانـتـحـار .