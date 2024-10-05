وفاة امرأة برازيلية خضعت لـ 6 جراحات تجميل دفعة واحدة

تحقق الشرطة في البرازيل مع جراح تجميل توفيت مريضته، 24 عاماً، بعد خضوعها لـ6 عمليات مختلفة، في جراحة واحدة، استمرت 8 ساعات.

وكانت فيفيان ليرا مونتي، قد سجلت اسمها لإجراء العملية الجراحية التي استغرقت يومًا كاملاً بعد العثور على الجراح عبر الإنترنت في سوبرال، بولاية سيارا، وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.

وفي جلسة جراحية واحدة فقط في 31 أغسطس، خضعت لتصغير الصدر وشفط الدهون من بطنها وذراعيها وظهرها وذقنها، ومن ثم تم ضخ الدهون لتكبير أجزاء أخرى من جسمها، غير أنها توفيت لقصور في القلب في 26 سبتمبر، بعد 22 يوماً في العناية المركزة وهي تكافح عدوى تفشت في بطنها إثر الجراحة.

وتحقق الشرطة المدنية الآن في وفاتها باعتبارها "مشبوهة" في مركز شرطة البلدية في سوبرال، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. ويقول أفراد الأسرة إنها خرجت من مستشفى "كوراكو دي سوبرال"، بعد 15 ساعة فقط من العملية وعانت من مضاعفات طبية على الفور.

وبسبب الألم المبرح وانخفاض ضغط الدم، سارعت أسرتها بنقل فيفيان إلى وحدة الرعاية الطارئة في المدينة، ونقلها المسعفون على الفور إلى مستشفى أكبر، حيث تم وضعها في العناية المركزة، قبل وفاتها.