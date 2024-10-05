رجل يشتري غيتار تايلور سويفت بـ 4 آلاف دولار لسبب غريب

مني رجل بخيبة كبيرة بعدما تبين له أنه أنفق مبلغ أربعة آلاف دولار لتفريع شحنة غضب غير مفهومة تجاه المطربة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت بتحطيم غيتار موقع منها شخصيا، ليتبين أن الأمر ليس كما تمنى تماما.

ففي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، شوهد الرجل المجهول الهوية وهو يضرب الجيتار الأبيض بمطرقة صغيرة، بعد أن اشتراه في مزاد خيري مقابل 4000 دولار. وتمت مشاهدة منشور على منصة X مع المقطع الذي يُظهر تدمير الجيتار أكثر من 22 مليون مرة منذ مشاركته مساء الأحد.

ولكن على عكس التقارير الإعلامية، فإن الجيتار الذي دمره الرجل لم يكن يحمل توقيع سويفت - ولم يكن جيتارًا رسميًا معتمدًا تستخدمه المغنية، كما أكد مصدر مقرب من شركة بضائعها لمجلة فاريتي. بدورها قدمت المنظمة التي عقدت المزاد، Ellis County WildGame Dinner، الجيتار مع ملحق قرص مضغوط موقّع لكن الجيتار نفسه لم يكن موقّعًا. وفي الفيديو، يتقدم رجل ذو شعر أبيض ليأخذ الجيتار ويحطمه بمطرقة، وسط هتافات الحشد المجتمع. وأقيم المزاد في واكساهتشي، تكساس، يوم السبت 28 سبتمبر. ولم تعلق سويفت ولا ممثلوها على الحادث، كما لم تستجب ممثلة الشركة المنظمة للمزاد لطلب التعليق.

وفيما بقيت دوافع الرجل الذي حطم الغيتار غير واضحة، قال معلقون أنه ربما يكون الدافع سياسيا بسبب إعلان المطربة الشهيرة تأييدها لأحد مرشحي الرئاسة الأمريكيين دون آخر.