سرق سيارة إسعاف ليحضر جلسة محاكمته بـ "سرقة سيارة"

وجد رجل من أوكلاهوما (الولايات المتحدة) يُدعى كودي آدامز نفسه في مشكلة قانونية أكبر مما كان يعتقد. إذ قام الرجل بسرقة سيارة إسعاف حتى يتمكن من الوصول إلى المحكمة في الوقت المحدد لجلسة استماع مقررة حول سيارة أخرى يُزعم أنه سرقها أيضًا.

ووفقا لصحيفة "الغارديان" فإن آدامز كان في محطة وقود في بلدة ستيلووتر، أوكلاهوما، يطلب من أي شخص موجود أن يوصله لمدة 30 دقيقة إلى باوني حتى يتمكن من حضور جلسة استماع في المحكمة حول سيارة سرقها في الماضي. وعندما لم يكن هناك من يأخذه، لاحظ سيارة إسعاف صغيرة خالية لخدمات الطوارئ مع المفاتيح ومحركها يعمل. ووفقًا لدورية الطرق السريعة في أوكلاهوما، قفز الرجل إلى السيارة وقاد إلى المحكمة لحضور جلسة استماع حول تهمة سرقة سيارة. وحينها رصده أحد رجال دورية الطرق السريعة وهو يتخلى عن السيارة ألقى القبض عليه على الفور أثناء سيره إلى المحكمة. ورغم ذلك حرص الشرطي على حضور آدمز لجلسة الاستماع الخاصة به ليقوده للسجن مباشرة بعد ذلك. حيث دافع المتهم عن نفسه بأنه كان "يستعير" الشاحنة فقط، وهو يواجه الآن اتهامات جديدة بالسرقة.