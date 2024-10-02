يكتشف أنه يدفع فاتورة كهرباء جاره منذ 18 عاماً

اكتشف رجل أنه كان يدفع فاتورة كهرباء جاره عن طريق الخطأ لمدة تصل إلى 18 عاماً في كاليفورنيا.

وقال كين ويلسون، الذي عاش في نفس الشقة منذ عام 2006، إنه لاحظ مؤخراً أن فاتورة شركة Pacific Gas and Electric الخاصة به كانت ترتفع، لذلك اتخذ خطوات لمحاولة تقليل استخدامه للطاقة، وتواصل مع الشركة عندما فشلت فاتورته في الانخفاض.

وأضاف لشبكة «سي بي إس» أنه اعتقد في البداية أن هناك تسرباً «أو أن شخصاً ما كان يسرق الكهرباء أو أن العدّاد معيب لأن شيئاً ما لم يكن على ما يرام».

ولاحقاً جاء موظف في شركة المرافق لفحص عدّاد ويلسون، واكتشف أن الشركة كانت تفرض عليه رسوم الشقة المجاورة، بدلاً من شقته الخاصة.

وأعرب ويلسون عن دهشته من الخطأ الذي استمر طوال السنوات الـ18 التي عاش فيها بالشقة.

بينما ذكرت شركة الكهرباء في بيان أنها تعترف «بحدوث خطأ في هذه الحالة». وأضافت «نحن ملتزمون تماماً بتصحيح الموقف مع العميل وتعويضه».