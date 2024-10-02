مايكل شوماخر يظهر ​​لأول مرة منذ 11 عامًا في زفاف ابنته

قالت مصادر مقربة من عائلة السائق الألماني مايكل شوماخر، إن نجم الفومولا 1 ظهر علنًا لأول مرة منذ سنوات عديدة، في حفل زفاف ابنته "جينا ماريا"، السبت الماضي.

وبحسب صحيفة "ميرور" تزوجت جينا، البالغة من العمر 27 عامًا، من إيان بيثكي في حفل عائلي أقيم في فيلا العائلة في جزيرة مايوركا، في إسبانيا.

وذكرت وسائل الإعلام في ألمانيا على لسان العائلة أن أسطورة الفورمولا 1 مايكل شوماخر كان هناك ليشهد الاحتفالات.