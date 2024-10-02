«دبي ميراكل» تعود بلوحة مرسومة بـ 150 مليون زهرة

بـ150 مليون زهرة، وتشكيلات خلابة تستقبل «دبي ميراكل»، أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم والحائزة عدداً من جوائز موسوعة غينيس للأرقام القياسية، زوار موسمها الـ13 الذي انطلق أمس، متضمناً مجموعة كبيرة من المفاجآت والتصاميم الجذابة والمعالم الفريدة المتنوّعة.

وتُعدّ «دبي ميراكل» من المعالم العديدة التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي كأفضل وجهة للزيارة في العالم، في ضوء ما توفره الإمارة من خيارات واسعة للترفيه العائلي، وما تتمتع به من بنية تحتية سياحية وخدمية تُعد من الأفضل عالمياً، مشمولة بالعديد من مقومات الجذب الفريدة التي تحظى باهتمام الزوار من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتشتهر الحديقة بعروضها النباتية والزهرية النابضة بالحياة ومجسماتها المذهلة التي حطمت الأرقام القياسية، إذ استقطبت الحديقة ملايين الزوار منذ افتتاحها. وتقدم الحديقة تجربة أكثر جمالاً مع معالم جديدة وتحسينات ستأسر قلوب الزوار من جميع الأعمار.

وتقع «دبي ميراكل» على مساحة ضخمة تبلغ 72 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 150 مليون زهرة بديعة ضمن تصاميم خلابة. وتتنوّع تلك المجسمات النباتية والزهرية ما بين القلاع الشاهقة والشخصيات الكرتونية الشهيرة، والتي صُممت جميعها بدقة لتُحوّل الحديقة إلى لوحة فنية من الألوان والعطور والإبداع.

وقال الشيخ ذياب بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مجموعة سيتي لاند، مطور «دبي ميراكل»: «يسعدنا دعوة عشاق الطبيعة والذوق الرفيع للانضمام إلينا هذا العام والاستمتاع برحلة استكشافية ساحرة في الحديقة، ونحن على ثقة بأنهم سيعيشون تجربة لا تُنسى مليئة بالجمال والإلهام».

وأضاف «تواصل الحديقة تأكيد موقعها بين أهم مناطق الجذب السياحي والترفيهي في دبي، وفي هذا الموسم، تقدم الحديقة مجموعة واسعة من معالم الزهور البديعة التي تتفرد بأشكالها وألوانها، والتي ستبهر الزوار مع وعد بقضاء أسعد الأوقات وسط لوحة فنية بديعة من الزهور فائقة الجمال».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للحديقة محمد زاهر حمادة: «مع بداية الموسم الجديد، نحن متحمسون للكشف عن مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة التي ستعزز تجربة الزوار وتُضفي عليها بعداً جديداً».

وكل عام تكشف الحديقة عن مفاهيم جديدة ومتنوّعة للضيوف، وموضوع هذا العام سيكون تحت عنوان «عالم من الخيال» ليدفع الزوار إلى استكشاف مناظر طبيعية زهرية خيالية تنقلهم إلى عالم من الدهشة والفرح. وأثناء تجول الزوار في المسارات الملونة، سيجدون روائع تشكيلات كبيرة من الزهور والنباتات الجديدة التي تمزج بين الفن والطبيعة والتكنولوجيا.

ويأتي الموسم الجديد لـ«دبي ميراكل» مُحملاً بالكثير من معالم الجذب الجديدة التي من المنتظر أن تجد قبولاً واسعاً لدى الزوار، ومنها ملعب غولف مصغر معزز بالزهور، فضلاً عن الاستمتاع بتجربة تسوق جديدة.

وبينما تواصل الحديقة الابتكار، سيعود العديد من المعالم المفضلة لدى الزوار هذا الموسم بتحديثات جديدة، حيث أكبر مجسم زهري في العالم على شكل طائرة إيرباص A380 لإبهار الزوار بحجمه وتفاصيله، إلى جانب قلعة الزهور التي ستكون مرة أخرى محط انتباه الزوار، إذ تتزين بملايين الأزهار الزاهية. كما جرى تحديث عرض الأضواء التفاعلي ليتيح للزوار الاستمتاع بعرض مذهل يجمع بين الزهور والأضواء والموسيقى. كذلك، تمت إعادة تصميم ساعة الزهور بأنواع جديدة من الزهور، وتعود أيضاً قرية السنافر التي تُعد الوجهة المثالية للزوار الصغار.

التزام بالاستدامة

في إطار سعي دبي لترسيخ مفهوم الاستدامة، تفخر «دبي ميراكل» بدورها في الحفاظ على البيئة، إذ أطلقت الحديقة مبادرات عدة صديقة للبيئة هذا الموسم، بما في ذلك أنظمة الري المتقدمة، والإضاءة العاملة بالطاقة الشمسية، وبرنامج إعادة التدوير لإعادة استخدام النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد سيستخدم لتغذية الزهور في المواسم المقبلة.

ذياب بن طحنون:

. في هذا الموسم، تقدّم الحديقة مجموعة واسعة من معالم الزهور البديعة التي تتفرد بأشكالها وألوانها والتي ستبهر الزوّار.

. 72 ألف متر مربع مساحة الحديقة.

. الحديقة تشتهر بعروضها النباتية والزهرية النابضة بالحياة، ومجسماتها التي حطمت أرقاماً قياسية.