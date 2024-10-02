«جائزة الأدب المكتبي» تحتفي بالفائزين

احتفى ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي 2024، أول من أمس، في مقر هيئة الشارقة للكتاب، بالفائزين في الدورة الـ24 من الجائزة التي نظمتها إدارة مكتبات الشارقة العامة التابعة للهيئة، تحت شعار «المكتبات لتمكين الصناعات الثقافية والإبداعية»، واستقبلت أكثر من 41 بحثاً من 14 دولة.

وشهد اليوم الأول من ملتقى جائزة الشارقة للأدب المكتبي 2024 تنظيم ثلاث جلسات حوارية.

وأكدت مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، إيمان بوشليبي، أن «الدورة الـ24 من جائزة الشارقة للأدب المكتبي حققت قفزة نوعية في كل مؤشراتها، إذ زاد عدد الأبحاث 37% على العام الماضي، أما عدد الدول فارتفع 75%، ومن جهة عدد الباحثين بلغت الزيادة 49% على الدورة السابقة، في حين زاد عدد الأبحاث المشتركة بين باحثين عديدين بنسبة 120% على الدورة السابقة، ما يبرز الدور الذي تلعبه الجائزة في تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة على المستويين الإقليمي والدولي».

وكرّم الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، الفائزين، إذ فاز بفئة «أفضل بحث» من الجائزة، وجاء في المركز الأول كل من الدكتور إبراهيم عبدالهادي، أستاذ علم النفس المساعد بجامعة الإسكندرية، والدكتورة مها لؤي حاتم، مدرس المكتبات بجامعة الإسكندرية، عن بحثهما المشترك، ونال المركز الثاني الدكتور إبراهيم محمد كرثيو، من الجزائر، وحازت المركز الثالث الدكتورة إهداء صلاح ناجي، من مصر.

أما فئة «أفضل مكتبة ومؤسسة معلومات عربية»، ففازت بها مكتبة محمد بن راشد في دبي. في حين نال جائزة فئة أفضل مشروع وممارسة في حقل التخصص المستودع البحثي العُماني بجامعة السلطان قابوس (شعاع)، من سلطنة عُمان.

مذكرة تفاهم

شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبات الشارقة العامة ومكتبة الجامعة الأميركية في الشارقة، بهدف تعزيز وصول القراء إلى المعلومات، وتوسيع نطاق الموارد والخدمات المتنوعة، ووقعها كل من مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، إيمان بوشليبي، وأمينة مكتبة الجامعة، كارا جونز.

إيمان بوشليبي:

. الدورة الـ24 من جائزة الشارقة للأدب المكتبي حققت قفزة نوعية في كل مؤشراتها.