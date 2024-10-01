مُبخر تطلق مجموعة جديدة بحجم 250 مل: رحلة حِسية من الصيف إلى الخريف

تُعلن مُبخر، الشركة الرائدة في مجال انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية في دول مجلس التعاون الخليجي، عن إطلاق مجموعتها الجديدة بحجم 250 مل، وهي رحلة عطرية ساحرة تنتقل بسلاسة من حيوية الصيف إلى سحر الخريف.

تضم هذه المجموعة الاستثنائية أربعة عطور مميزة جديدة، تم ابتكار كل منها بعناية ليعكس جوهر الموسم. فبالنسبة لأيام الصيف الأخيرة، تقدم مُبخر عطري "مارين" و"أوريس"، وهما عطور منعشة ونابضة بالحياة تجسد روح الموسم. ومع انخفاض درجات الحرارة، يقدم عطرا "سيدر" و"امبري" تجربة راقية وجذابة، مثالية لأشهر الخريف.

للاحتفال بهذه المجموعة، استضافت مبخر حفل إطلاق حصري يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، في Roll DXB، ميناء راشد، دبي. قدم هذا الحدث مجموعة 250 مل لمجموعة مختارة من الإعلاميين والمؤثرين والضيوف من كبار الشخصيات. وتضمنت أبرز فعاليات الأمسية عرضاً موسيقياً حياً مع الفنانة تالا سمان، وزينت المكان زجاجة ضخمة من المجموعة، وواجهات زجاجية مصممة بأناقة تعرض أحدث المنتجات. كما استمتع الضيوف أيضًا بالمقبلات وأتيحت لهم الفرصة لتصميم وتخصيص زجاجات المجموعة الجديدة مع فنان متخصص.

لتعزيز تجربة الفخامة، تفتخر مُبخر بإطلاق حجم 250 مل لأول مرة من خلال هذه المجموعة الحصرية. يتيح هذا الحجم الكبير لعشاق العطور الاستمتاع بعطرهم المفضل لفترة أطول.

ستتوفر مجموعة مُبخر الجديدة ابتداءً من سبتمبر في جميع متاجر مُبخر في الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعلى متجرها الإلكتروني.

وبهذه المناسبة، قال المؤسس لشركة "مبخر"، السيد/ خالد نواف المناع: "نحن متحمسون لإطلاق مجموعتنا الجديدة وتقديم منتجاتنا بحجم 250 مل لأول مرة. تمثل هذه المجموعة مزيجًا متناغمًا من العطور الشرقية والغربية، ونعتقد أنها ستتجاوز توقعات عملائنا المميزين. يعكس حجم 250 مل التزامنا بتوفير قيمة استثنائية لعملائنا."

كل عطر في هذه المجموعة مميز ويجمع بين أجود المكونات لخلق تجربة حسية لا تُنسى.

مارين: عبارة عن عطر منعش يمزج بسلاسة بين النوتات المائية والحمضيات والقلب الزهري، ليخلق عطرًا نابضًا بالحياة ومثاليًا للأيام المشمسة.

أوريس: تركيبة عطرية راقية مع لمسة من التوابل، يجسد أوريس جوهر أناقة الصيف بشخصيته الدافئة والجذابة.

سيدر: عطر خشبي عطري مع نوتات من الجلد، يستحضر سيدر أجواء الخريف المريحة، مما يوفر الدفء والرقي.

امبري: مزيج مثير من العنبر والمسك والروائح الزهرية، يخلق أمبري جوًا فاخرًا ودافئًا، مثاليًا للأشهر الباردة.

مبخر هي شركة عطور متخصصة في انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية المصنعة بمواصفات عالية الجودة، تأسست في 2015. وشركة مبخر المملوكة من قبل فلاورد، هي شركة العطور الوحيدة في المنطقة التي تمكّن العميل من تصميم عطره الخاص من خلال مجموعة زيوت عطرية طبيعية. الجودة هي جُل اهتمام مبخر، وعند تطوير أي منتج، تحترم بدقة معايير السلامة والأنظمة الدولية المعمول بها وأن تكون منتجاتها صديقة للبيئة، حيث تمثل الجودة أحد العلامات الفارقة التي تميزها عن منافسيها واقرانها في السوق.