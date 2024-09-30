هدير العبرة.. بين ضفتي الخور

علامة مميّزة من ملامح مدينتنا، العبرة التراثية التي لا تكفّ محركاتها عن الهدير، ناقلة سكان دبي وزوارها بين ضفتي الخور، من ديرة إلى بر دبي والعكس، في رحلة مبهجة لا تكلف روادها سوى درهمين، لكي يستمتعوا بالإطلالة على معالم أصيلة، ومشاهدة متاحف تروي حكايات من الماضي عن المدينة العريقة، وتطلع الضيوف على فصول تاريخ نابض بالحركة والحيوية والنشاط منذ عقود طويلة وحتى اليوم، ولتكون كذلك فرصة للتجوال بين الأسواق التقليدية العامرة بخيرات ومنتجات وبضائع من كل مكان.