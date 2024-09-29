أصغر مصممة مجوهرات إماراتية تغزل «شبكة الأجداد» بخيوط الذهب

استقطبت تصاميم منصة «صاغة الإمارات» اهتمام زوّار معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يختتم فعالياته اليوم في مركز إكسبو الشارقة.

وتعرض المنصة مشغولات صممها حرفيون إماراتيون موهوبون، بينها إبداعات أصغر مصممة في المعرض، إضافة إلى تصاميم ثلاثية الأبعاد حظيت بإعجاب الزوار والمهتمين بصناعة المجوهرات، وعكست اهتمام الحرفيات الإماراتيات بتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات في التصميم.

وقالت أصغر مصممة مشاركة في «صاغة الإمارات» ميرة يوسف المهيري، إنها بدأت رحلتها مع تصميم المجوهرات منذ أن كان عمرها سبع سنوات، إذ كانت أول قطعة نفذتها مستوحاة من أدوات الغوص التراثية، و«شبكة الصيد» التي يستخدمها الغواصون في جمع اللؤلؤ، مشيرة إلى أنها استعانت بالذهب لصنع الشبكة، وأضافت إليها الأحجار الكريمة مثل اللؤلؤ الطبيعي والصناعي في محاولة لاستلهام تراث الإمارات الأصيل.

من جانبها، قالت المصممة وفاء العنتلي، إنها بدأت في تصميم المجوهرات باستخدام أدوات تقليدية، لكنها وسّعت مهاراتها بعد دراستها التي مكنتها من امتلاك قدرات في مجال التصميم ثلاثي الأبعاد باستخدام الذهب والأحجار الكريمة مع لمسات من الألماس.

بينما أكدت علياء الشامسي، أنها تقدّم مجموعة من المجوهرات التي تجمع بين الذهب الخالص والألماس، إذ تحتوي بعض القطع التي تصممها على أحجار كريمة، بجانب تصميمات أخرى تعتمد على الذهب فقط، مع استخدام تقنية تسمى «صبغة الأنامل» تضفي طابعاً فريداً على تصاميمها.