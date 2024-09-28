معلومة مفاجئة عن ملك بريطانيا .. ماذا يفعل بالأكل الذي يبقى على المائدة ؟

من السهل أن نتخيّل أن حياة الملك تشارلز مليئة بالرفاهية والإسراف، ولكن حتى مع الشائعات التي تتحدث عن أنه كان معروفاً باسم "الأمير المدلّل" قبل اعتلائه العرش، يبدو أن الأمور قد تغيّرت خلف البوابات الذهبية لقصر باكنغهام.

ووفقاً لابن الملكة كاميلا، ناقد الطعام والمؤلف توم باركر بولز، فإن الملك لديه قاعدة صارمة عندما يتعلق الأمر بالطعام الذي يرفض إهداره بشدّة، إذ يطلب تقديم أي بقايا طعام في اليوم التالي أو استخدامها في وجبة أخرى.

وقال توم باركر بولز لصحيفة "ميرور": "لا يوجد هدر، كل شيء يتم إعادة تدويره، كل شيء يتم استخدامه من المائدة. إذا بقي أي طعام من العشاء، يتم تحويله إلى طعام آخر أو يؤكل في اليوم التالي. لا يُسمح برمي الطعام".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشارلز أسّس العام الماضي مشروع "تتويج الغذاء"، الذي يعمل على انتشال الناس من "انعدام الأمن الغذائي" والحد من هدر الطعام.

وقال باركر بولز: "لا يكتفي الملك بالقول، بل إنه يمارس ما يقوله بالفعل"، قبل إشارته إلى أن الملك مفتون بالطعام في كل مرحلة، من المزرعة إلى المائدة: "إنه حقاً بطل طعام. التحدث معه عن الأصناف الغريبة من البرقوق أو الكمثرى أو أي شيء آخر أمر رائع للغاية".

وقدّم توم باركر بولز بعض الرؤى حول العلاقة الشخصية بين والدته وزوج والدته الملك بالطعام الذي يتناولانه، قائلاً إنهما "متنافسان بشدة" عند البحث عن الفطر حين يكونان في بالمورال. وتابع: "كلاهما من علماء الفطر المتحمّسين للغاية، وكلاهما يعرف نوعه جيداً. في هذا الوقت من العام، اعتماداً على هطول الأمطار، أذهب مع والدتي حيث يوجد الكثير من أنواع الفطر الرائع في اسكتلندا. إنها متعة مشتركة".