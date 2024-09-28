قمة المليار متابع تعلن اختيار أنس بوخش سفيراً جديداً للنسخة الثالثة

أعلنت قمة المليار متابع، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والكبرى من نوعها على مستوى العالم، اختيار رائد الأعمال وصانع المحتوى الإماراتي أنس بوخش، سفيراً جديداً للنسخة الثالثة من القمة التي تنطلق في دبي في الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وينضم أنس بوخش إلى السفراء الذين أعلنت القمة عنهم سابقاً، وهم أحمد الغندور، وأنس مروة، وأصالة المالح، حيث سيعملون على تمثيل القمة والترويج لها في مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة الوعي بأهدافها ورسالتها، وتحفيز الجمهور على المشاركة فيها، والتفاعل مع المبادرات التي تطلقها.

شخصيات مؤثرة

وقالت عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، إن اختيار سفراء للنسخة الثالثة من قمة المليار متابع «يجسد التزام القمة المستمر بتعميق تأثيرها الإيجابي عربياً وعالمياً في مجال الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، وجذب شخصيات ملهمة ومؤثرة في مجالات متعددة، لتعزيز رسالة القمة والترويج لأهدافها، وترسيخ قدرتها على الوصول إلى جمهور أوسع حول العالم».

وأكدت أن قمة المليار متابع توفر لسفرائها منصة دولية متميزة لإبراز تجاربهم وأفكارهم الإبداعية، ما يسهم في تحفيز النقاشات حول أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال الإعلام الرقمي، كما تمكنّهم القمة من التفاعل مع المبدعين والمستثمرين والخبراء في صناعة المحتوى، الأمر الذي يفتح أمامهم آفاقاً واسعة لتطوير أعمالهم وحضورهم على مستوى المنطقة والعالم، واكتساب مزيد من المتابعين، وهو ما يرتقي بصناعة المحتوى، ويحدث أثراً إيجابياً في تعاطي المتلقين مع وسائل التواصل الاجتماعي ومشهد الإعلام الجديد.

أنس بوخش

ويعدّ رائد الأعمال وصانع المحتوى الإماراتي أنس بوخش، الحاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 2003 من جامعة نورث إيسترن الأميركية، واحداً من أشهر صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط.

واشتهر أنس بوخش، الذي تجاوز عدد متابعيه سبعة ملايين متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ببرنامج ABtalks# الحواري، الذي أسسه ويقدمه على قناته على «يوتيوب» منذ يونيو 2018، ومنصة «نتفليكس»، واستضاف خلاله عدداً من المشاهير والرياضيين ورجال الأعمال والمؤثرين في مقابلات حصرية، منهم رجل الأعمال والملياردير الأميركي بيل غيتس.

كما تجاوز عدد مشتركي قناة أنس بوخش على «يوتيوب» 2.5 مليون مشترك، وحققت 4.4 مليارات انطباع، و227 مليون مشاهدة، وأكثر من 50 مليون ساعة مشاهدة.

محتوى إبداعي

ويعمل سفراء قمة المليار متابع على تعريف الجمهور بالأهداف والرسائل الأساسية للقمة، من خلال تقديم محتوى إبداعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يشمل تدوينات وصوراً ومقاطع فيديو حول كل ما يتعلق بالقمة، من أهداف ورؤى وطموحات مستقبلية، والتركيز على ما حققته القمة منذ انطلاقتها، إضافة إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة للأفراد والشركات للاستفادة من القمة.

وتوفر قمة المليار متابع لسفرائها الفرصة لبناء شراكات وثيقة مع كبار قادة الفكر والمؤثرين والمؤسسات الرائدة في قطاع الإعلام الجديد، إضافة إلى المشاركة المباشرة في فعاليات القمة ومواكبة أنشطتها وبرامجها، ما يسهم في إثراء المناقشات التي تشهدها القمة، وذلك من خلال إسهاماتهم الفاعلة وتبادلهم الأفكار والخبرات مع الحضور.

وتقدم قمة المليار متابع لسفرائها عدداً من المزايا التي تساعدهم على تحقيق تأثير أكبر وتعزيز دورهم كمؤثرين في العالم الرقمي، حيث تتيح القمة للسفراء تعزيز التعاون مع مبدعين من مختلف المجالات، إضافة إلى بناء علاقات قوية مع جمهور عالمي، وتقديم أفكارهم ومبادراتهم عبر منصة القمة، فضلاً عن تعزيز علاماتهم الشخصية التجارية وتحقيق أهدافهم المهنية.

• أكثر من 7000000 متابع لأنس بوخش عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

• أكثر من 2500000 مشترك في قناة أنس بوخش على «يوتيوب»، و4.4 مليارات انطباع، و227 مليون مشاهدة.