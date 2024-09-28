تحدي دبي للياقة: 30 دقيقة يومياً لـ 30 يوماً

تُعد دبي الوجهة المثلى لتحقيق الطموحات المتعلّقة باللياقة البدنية لعدد من الأسباب، فإلى جانب طقسها الرائع خلال فصل الشتاء ومناظرها الطبيعية الخلابة وتضاريسها المتنوعة، توفر الإمارة عدداً من مسارات الجري في المدينة، ومسارات ركوب الدراجات الهوائية وسط الكثبان الرملية، والمسارات الطبيعية للفروسية، إلى جانب الصالات الرياضية عالمية المستوى، والاستوديوهات الممتعة، والمساحات الخارجية المميزة، لاستضافة الفعاليات الرياضية الحصرية على مدار العام.

كما تنفرد دبي بين مدن العالم بتخصيصها شهراً كاملاً للياقة البدنية من خلال «تحدي دبي للياقة»، حيث يمكن لجميع سكان دبي وضيوفها ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية مجاناً في مختلف أنحاء الإمارة. وتقوم فكرة المبادرة على تشجيع المشاركين على ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً. وبينما تستعد الإمارة لاستضافة الدورة الثامنة من هذا التحدي، والتي ستقام خلال الفترة من السبت 26 أكتوبر وحتى الأحد 24 نوفمبر 2024، فإنه بإمكان الأفراد الذين يتطلعون إلى المشاركة في التحدي استكشاف العديد من مراكز التمارين الرائعة والأنشطة المتاحة على مدار العام في جميع أنحاء الإمارة واستلهام الأفكار الجديدة لتحقيق أهدافهم، ونذكر منها:

اليوغا وسط الطبيعة

صبيحة كل يوم أحد، يتحوّل نادي سولي ميو في كايت بيتش إلى واحة من السكينة، حيث يمكن للراغبين بممارسة اليوغا أمام الأمواج والإطلالات الخلابة لبرج خليفة الاستمتاع بأجواء من الحركة والوعي الذهني. وبعد انتهاء الجلسة يمكن للمشاركين الاسترخاء والاستمتاع بيوم كامل من الراحة على شاطئ البحر. كما يمكن للمشاركين الاستمتاع أيضاً بممارسة اليوغا في حوض ذا لوست تشامبرز في أتلانتس النخلة، حيث يستضيف جلسات هاثا يوغا وسط الأنفاق المائيّة التي تضم آلاف الكائنات البحرية. وبالنسبة للراغبين في خوض تجربة ممارسة اليوغا في الهواء الطلق، يوفر تاليس سبا في جميرا القصر ملاذاً فريداً من نوعه مع دروس اليوغا عند غروب الشمس على الشاطئ.

البادل مع الأصدقاء

تشهد رياضة البادل إقبالاً كبيراً في دبي، حيث تستقطب الملاعب على مدار العام الأصدقاء الذين يتحدّون بعضهم في منافسات ودية. وتُعد البادل الخيار الأمثل لأولئك الذين يتطلعون إلى بدء رحلة لياقة بدنية جديدة خلال تحدي دبي للياقة، لاسيما وأنها تناسب الجميع، وبالأخص المبتدئين، كما تكثر في دبي الملاعب والأندية المميزة، ما يسهل على المبتدئين تعلّم هذه الرياضة الممتعة، ويمكن ممارسة البادل مع أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء، وربما ينطلق لديهم شغف بهذه الرياضة، ما يدفعهم إلى مواصلة ممارستها حتى بعد انتهاء تحدي دبي للياقة، فيما يرحب عدد كبير من الأندية، بما فيها ماتشا، وباديلاي، وسنترال بادل، وأكاديمية البادل العالمية، وبادل كينغدوم وغيرها، باللاعبين يومياً لممارسة البادل في أجواء ممتعة.

اللياقة في الصحراء

يوفر استكشاف الصحراء فرصة فريدة لممارسة التمارين الرياضية أثناء الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة بعيداً عن صخب المدينة. ويُعدّ التزلج على الرمال، أو ما يُعرف بركوب الكثبان الرملية، نشاطاً مبهجاً يسمح للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بجمال الصحراء أثناء ممارسة الأنشطة. وتتضمن هذه الرياضة تسلق الكثبان الرملية والتزلج عليها. وبالنسبة للذين يبحثون عن رياضة أكثر هدوءاً وسط الصحراء، تُعدّ بحيرة الحب دبي الوجهة المثالية للجري في الصباح أو الهرولة عند غروب الشمس أو لعب مباراة كرة قدم ودية، حيث تضمن البحيرات الساحرة على شكل قلب والصحراء المحيطة بها تجربة لا تنسى تجعل الزوار يستمتعون بوقتهم.

مرح لكل العائلة

يقوم تحدي دبي للياقة على قيم الانتماء للمجتمع ومشاركة التجارب، والتي بدورها تُعد ضرورية لإبقاء المشاركين متحمسين وعلى المسار الصحيح. ويهدف التحدي إلى تحفيز مشاركة جميع أفراد العائلة في التمارين والأنشطة الرياضية، ويساعد الأفراد من جميع الأعمار على الاستعداد لممارسة النشاط البدني خلال شهر كامل من خلال استكشاف بعض التجارب الأكثر متعة وتميزاً التي تقدمها الإمارة.

على سبيل المثال، توفر منطقة المغامرات في حديقة مشرف فرصة مثالية لتنشيط الجسم من خلال أكثر من 80 تحدياً ممتعاً مناسباً لجميع الأعمار، بما فيها تسلق الجدران، والحبال الانزلاقية، وغيرها من الأنشطة، كما توفر حلبة دبي للتزلج ملاذاً منعشاً وممتعاً للأفراد من جميع الأعمار وسط بيئة مميزة. وتقدّم الحلبة خدمات التوجيه والدعم لجميع الضيوف، ما يضمن لهم تجربة مليئة بالثقة والمتعة. كما يمكن الاستمتاع بتجربة تزلج مبهجة ومعززة للياقة البدنية في رول دي إكس بي.

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لمتابعة آخر المستجدات والأخبار حول تحدي دبي للياقة 2024 والحصول على أفكار للاستعداد لفعاليات التحدي التي تنطلق في 26 أكتوبر، يمكن زيارة www.dubaifitnesschallenge.com.

• توفر الإمارة عدداً من مسارات الجري في المدينة، ومسارات ركوب الدراجات الهوائية وسط الكثبان الرملية، والمسارات الطبيعية للفروسية، إلى جانب الصالات الرياضية عالمية المستوى، والاستوديوهات الممتعة، والمساحات الخارجية المميزة، لاستضافة الفعاليات الرياضية الحصرية على مدار العام.

10 دقائق لـ «التأمّل»

يتمتّع المشاركون في تحدي دبي للياقة الذين بدأوا رحلتهم مسبقاً بأفضلية على غيرهم، إذ سيتمكنون من الحفاظ على التقدم الذي أحرزوه أثناء التحديات السابقة. في المقابل، يتم تشجيع الجميع على الحفاظ على نشاطهم من خلال استكشاف مجموعة واسعة من خيارات اللياقة البدنية المتاحة في دبي، مثل الانضمام إلى صالات الرياضة، أو الاستفادة من مراكز اللياقة البدنية المجانية، أو صقل مهاراتهم الخاصة برياضة معينة. ويُساعد إجراء تعديلات بسيطة على الروتين اليومي في الحفاظ على النشاط البدني، بما في ذلك صعود الدرج بدلاً من المصعد أو التوجه نحو خيارات الوجبات الصحية أو تخصيص 10 دقائق يومياً للتأمل وتعزيز الصحة النفسية. وتتيح هذه التعديلات للأفراد اكتساب عادات صحية بسرعة أكبر وتعزيز مستويات لياقتهم البدنية بشكل عام.

«تحدي دبي للياقة»

«تحدي دبي للياقة» هو مبادرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تم إطلاقها لدعم رؤية سموه في جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم. ويساعد «تحدي دبي للياقة» في دورته الثامنة الجميع على اتخاذ أولى الخطوات على سبيل الارتقاء بمستوى صحتهم البدنية من خلال أجندة مليئة بالفعاليات والأنشطة المتنوعة على مدار 30 يوماً، بما في ذلك «تحدي دبي للجري»، و«تحدي دبي للدراجات الهوائية»، إضافة إلى سباق «تحدي التجديف على الألواح – وقوفاً». وتقام فعاليات هذا العام خلال الفترة من السبت 26 أكتوبر حتى الأحد 24 نوفمبر 2024.