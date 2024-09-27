تبرئة ياباني انتظر تنفيذ حكم الإعدام 56 عاماً

بُرئ الياباني إيواو هاكامادا، البالغ 88 عاماً، أمس، من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص، كان قد أدين بارتكابها سنة 1968، وأمضى بسببها 56 عاماً منتظراً تنفيذ حكم الإعدام في حقه.

وكان السجين الذي أمضى أكبر عدد من السنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في العالم، منهكاً جسدياً وعقلياً، بسبب ما يقرب من خمسة عقود أمضاها في ما يُعرف بـ«رواق الموت»، ولم يحضر جلسة الاستماع التي برأته.

وسار هاكامادا، الذي كان يرتدي سترة بلا أكمام فوق قميص بلون فاتح وقبعة، بضع خطوات بمساعدة امرأة قبل ركوب السيارة. وبحسب وسائل إعلام محلية، حرص أقاربه على عدم مشاهدته التلفزيون وقت صدور الحكم. وكان إيواو هاكامادا، وهو ملاكم سابق، أصبح موظفاً في شركة متخصصة في تصنيع الميسو (فول الصويا المخمر)، قد اتُهم بقتل رئيسه وثلاثة أفراد من عائلة الأخير في عام 1966، وحُكم عليه بالإعدام بعد عامين.