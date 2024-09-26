أحمد سعد يكشف عن حجم السرقة التي تعرّض لها بإيطاليا

كشف الفنان المصري أحمد سعد، عن حجم السرقة التي تعرّض لها في إيطاليا، أخيراً وبلغت حوالي "30 قيراط" من ألماس بحسب قوله، وتحدث عن الواقعة بطريقة طريفة قائلاً: "اتسرق مني شوية ألماظ، اللي ناس شافوهم وقالوا إني لابس شبكة العروسة"، في إشارة إلى عقد ألماس كان قد ظهر به الفنان في مجموعة صور وهو يرتديه خلال الفترة الأخيرة.

وقال سعد خلال مداخلته في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي المصري عمرو أديب، معلقاً على ارتدائه لعقد ألماس قائلاً إنه لو لم يكن فنانا لما كان لديه مثل هذا العقد، أو مقتنيات باهظة، لكن الناس تتوقع أن ترى الفنان بطريقة مختلفة.

وعن طبيعة علاقته الحالية بزوجته السابقة علياء بسيوني، والتي أعلن عن عودته لها أخيراً، أكد سعد على ما قاله سابقا، بأنه قرر مع علياء أن يفتحا صفحة جديدة في حياتهما، وأعلن أنه ينوي قريباً، إقامة زفاف كبير لهما يحضره أولاده.