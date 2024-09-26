6 أطعمة خارقة لتعزيز الطاقة

يتعرض الكثير للمزيد من الإرهاق اليومي الناتج عن التقدم في العمر، وقد يتسبب هذا في زيادة خطر الإصابة بالعدوى والأمراض، كما أنه مع المرض المفاجئ والتعرض لظروف نمط الحياة السيئة، يمكن أن يضعف الجهاز المناعي، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وأمراض أخرى

وذكر موقع "تايمز أوف إنديا" أنه يجب أن يكون التركيز على الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية والتي تمتلك أيضا خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات حتى تساعد في حماية الجسم من العدوى، وفيما يلي أهم الأطعمة التي يجب إدراجها في نظامك الغذائي.

اللوز

اللوز هو مصدر قوي للعناصر الغذائية التي يمكن أن تعزز جهاز المناعة بشكل كبير عند تضمينه في النظام الغذائي اليومي، فهو غني بـ 15 عنصرا غذائيا أساسيًا بما في ذلك فيتامين هـ والزنك وحمض الفوليك والنحاس والمغنيسيوم التي تضمن تعزيز المناعة، وهو أمر مهم للغاية للصحة العامة، ويجب تناوله كل يوم لأنه يحتوي على المغنيسيوم، الذي يلعب دورًا مهمًا في بناء المناعة الفطرية والتكيفية عن طريق تعزيز الجلوبولين المناعي.

الزنجبيل

يشتهر الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. فهو يساعد على تعزيز المناعة عن طريق تقليل خطر الإصابة بالعدوى ودعم دفاعات الجسم الطبيعية، كما أن إضافة الزنجبيل إلى الشاي أو الحساء أو الوجبات طريقة رائعة لتقوية جهاز المناعة.

الكركم

يحتوي الكركم، وهو نوع من التوابل يستخدم على نطاق واسع في المطبخ، على الكركمين، وهو مركب معروف بتأثيراته القوية المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكن لدمجه في النظام الغذائي أن يعزز المناعة ويقلل من خطر الإصابة بالعدوى، ويمكن تناوله عن طريق إضافته إلى الماء الدافئ أو الحليب أو الحساء.

الزبادي

الزبادي غني بالبروبيوتيك، الذي يدعم صحة الأمعاء، وبالتالي يعزز جهاز المناعة، ويمكن أن يساعد تناول الزبادي بانتظام في الحفاظ على توازن صحي للبكتيريا المعوية، وهو أمر ضروري لاستجابة مناعية قوية، ويعتبر الوقت الأفضل لتناوله هو في الصباح أو بعد الظهر إذ يكون الجهاز الهضمي أكثر نشاطًا بشكل عام، مما يسمح بامتصاص مثالي للعناصر الغذائية، وخاصة البروبيوتيك المفيدة.

الليمون

الليمون مصدر ممتاز لفيتامين سي، وهو أمر ضروري للحفاظ على قوة جهاز المناعة من خلال المساعدة في مكافحة الجذور الحرة ودعم الجسم ضد العدوى، كما أن إضافتة إلى الماء أو السلطات أو الوجبات لا يعزز النكهة فقط، بل يوفر أيضًا دفعة منعشة لصحة المناعة.

الثوم

الثوم هو نوع من التوابل يُنظر إليه على أنه غذاء خارق، لقدرته الفائقة على تعزيز المناعة ومكافحة الأمراض الموسمية، ويحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب له خصائص مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة ومكافحة العدوى.