ألوان البهجة.. من قلب ديرة

ألوان ترسم لوحات للبهجة، لتحيّي بلغة الفن زوّار المدينة التي صار اسمها معادلاً للتفاؤل والفرح ورسم الابتسامات على الوجوه، وذلك بين جنبات السوق الكبير في قلب منطقة ديرة، حيث تتجاور الدكاكين التي تستقطب ضيوف دبي بابتكارات أصيلة، تحمل لمسات الماضي، من الملابس التقليدية إلى البهارات والعطور والأشياء التذكارية التي تستحق أن تحمل، لكي تهدى إلى الأصدقاء والعائلات، تحيةً من المدينة التي تنتمي إلى المستقبل وتراهن عليه، ولكنها في الوقت نفسه تعتز بماضيها وحكاياته وأسواقه الشعبية الجميلة.